Grossratssitzung: Diese Themen werden behandelt

Der grosse Rat tagt heute Dienstag von 14 bis 17 Uhr. Ein Einblick in die Traktanten:

Der Grosse Rat kann gleich zu Beginn drei neue Mitglieder in Pflicht nehmen: Monika Baumgartner (Mitte) und Hanspeter Hubmann (SP) für den Bezirk Zurzach sowie Stefan Dietrich (SP) für den Bezirk Bremgarten. Zudem finden Wahlen für verschiedene Kommissionen statt.

Auf die Einführung einer Hinzurechnungsbesteuerung für ausländische Unternehmen wird der Grossen Rat eintreten und die Details dazu beraten. Die neue Steuer soll dafür sorgen, dass Gelder ausländischer Unternehmen im Aargau bleiben, statt ins Ausland abzufliessen.

Auch die Einführung einer kantonalen Ombudsstelle wird eine weitere Hürde nehmen. Künftig soll eine Ombudsperson Anliegen der Bevölkerung, die sich aus dem Umgang mit Behörden ergeben, entgegennehmen, Auskünfte erteilen, beraten und vermitteln.

Mehrere Vorstösse betreffen ausserdem das Gesundheitswesen. Unter anderem geht es um eine «niederschwellige Unterstützung» von Familien mit psychisch kranken Kindern.

Es ist 14 Uhr. Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener eröffnet die Ratssitzung. Als erstes verliest sie eine Rücktrittserklärung.

Sie leide schon etwas an Trennungsschmerz, schreibt Barbara Portmann (GLP) in ihrem Rücktrittsschreiben, das Elisabeth Burgener soeben verliest. Sie erinnere sich gern an all die spannenden Austausche. Doch jetzt könne sie nicht mehr alle Aufgaben so erfüllen wie sie es von sich selbst erwarte, seit sie auch Mitglied der Stadtexekutive von Lenzburg ist, so die GLP-Fraktionschefin Barbara Portmann. Sie wird mit stehendem Applaus verabschiedet. Neuer Fraktionschef wird Gian von Planta.