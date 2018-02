Das Start-up GratXray, das im Park Innovaare in Villigen arbeitet, hat ein neues Verfahren entwickelt, um Brustkrebs zu erkennen. Die heutige Mammografie hat nämlich einige Nachteile: Die zweidimensionalen Röntgenbilder führen häufig zu unklaren Diagnosen.

Ausserdem ist die Untersuchung oft schmerzhaft für die Frauen, weil die Brust stark gepresst werden muss, um eine ausreichende Bildqualität zu erhalten. «Mit unserem System werden wir viele Einschränkungen der aktuellen Bildgebungssysteme überwinden», lässt sich Martin Stauber, CEO von GratXray, in einer Medienmitteilung zitieren.

Während der Untersuchung liegen Patientinnen auf dem Bauch auf einem Tisch und werden gescannt. Die Strahlenbelastung sei dabei gleich hoch wie bei der herkömmlichen Mammografie, jedoch liefere die Aufnahme deutlich mehr Informationen für die Diagnose.

Die Technologie sei bisher im Labor getestet und verifiziert worden. Den ersten Prototypen will das Start-up in den nächsten zwei Jahren am Paul-Scherrer-Institut in Villigen in Zusammenarbeit mit führenden Ingenieurunternehmen entwickeln. Danach sei das Gerät bereit für die Zertifizierung und den Markt. (nla)