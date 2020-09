Grossrätin ist besorgt: Was macht eine Quarantäne mit unter 6-Jährigen?

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird vermehrt eine zehntägige Quarantäne für Menschen angeordnet, die mit positiv getesteten Personen in Kontakt waren. Diese Massnahme ist vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) vorgeschrieben und gilt für die gesamte Bevölkerung. Dies sei aufgrund des derzeitigen Wissensstands grundsätzlich wichtig und richtig, schreibt Grossrätin Cécile Kohler (CVP) in einer Interpellation. Doch diese Anweisungen gelten auch für Kinder, wenn sie beispielsweise aufgrund einer Erkrankung ihrer Kindergartenlehrperson in Quarantäne müssen. Das heisst: Nur das Kind muss in Quarantäne, nicht aber seine Eltern oder Geschwister. So müsse beispielsweise ein fünfjähriges Kind während zehn Tagen mehrheitlich alleine in seinem Zimmer bleiben, dort essen und dürfe nur mit genügendem Abstand mit der Familie zusammen sein, schreibt Kohler. Die Kontaktpersonen seien zudem aufgefordert, Schutzmasken zu tragen, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Quarantäneregel für kleine Kinder kaum durchsetzbar Es werde kaum möglich sein, dass ein Kindergartenkind die Quarantäneregeln einhält und ebenso werde es «für die Eltern nur schwer möglich sein, ihr Kind genügend auf Abstand zu halten», ist Kohler überzeugt. Hinzu kommt, dass Kinder gemäss der UN-Kinderrechtskonvention sowohl ein Recht auf Partizipation, Bildung als auch auf Freizeit und Spiel haben. Kohler betont in ihrem Vorstoss:

Die UN-Kinderrechte verlieren ihre Gültigkeit nicht durch die Covid-Pandemie.

Für sie ist klar: «Es ist nicht im Sinn des Kindeswohls, wenn ein Kind ohne Krankheitssymptome während zehn Tagen ‹eingesperrt› ist und auch nicht in Begleitung eines Elternteils vor die Haustüre oder auf den Spielplatz darf.» Dies sollte erlaubt sein, aber natürlich ohne Kontakte mit anderen Personen. Deshalb richtet Kohler jetzt zahlreiche Fragen an die Regierung. So will sie wissen, wie der Ermessensspielraum bei der Anordnung von Quarantäne für Kinder von 0 - 6 Jahren im Aargau angewendet werde. Aber auch, innert welcher Frist das kantonale Contact-Tracing-Center mit den Eltern Kontakt aufnehme und welche Unterstützung Eltern erhalten. Schliesslich fragt Kohler: «Wie werden die Kinderrechte und das Kindeswohl im Rahmen der Quarantäne gewährleistet?» Dreiwöchige Maskenpflicht an der Oberstufe Sins Derweil wurde am Dienstag bekannt, dass der Kanton nach Coronafällen an der Oberstufe Sins auf dem ganzen Schulareal eine dreiwöchige Maskenpflicht einführt. Dies, weil sich die Ansteckungen der Infizierten nicht ausschliesslich auf das Schullager zurückführen lassen und auch das Schulgelände als wahrscheinlicher Ansteckungsort in Frage komme, so das Aargauer Gesundheitsdepartement.