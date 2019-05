Leitch ist sich bewusst, dass Funk und Fernmeldetechnik grundsätzlich Bundessache sind. «Kantone und Gemeinden können über das Baurecht allerdings mitreden», hält er in seiner Interpellation fest, die er morgen Dienstag einreicht.

Das Thema bewegt und die Unsicherheit in der Bevölkerung ist spürbar.» Das sagt SP-Grossrat Thomas Leitch, der seit 1997 im Kantonsparlament sitzt, zu den Ausbauplänen der Schweizer Telekomanbieter für die 5. Generation des Mobilfunknetzes (5G).

So weit will Leitch mit seinem Vorstoss nicht gehen. «Ich plane kein 5G-Moratorium, sondern eine Interpellation, in der ich Auskunft über Fragen zur Aufrüstung des Mobilfunknetzes mit den Sendeanlagen verlange.» Eine dieser Fragen lautet aber: «Könnte sich der Regierungsrat ein Moratorium beim Bau von 5G-Antennen im Aargau vorstellen?».

Wie viele Standorte im Aargau?

Leitch fragt, ob der Regierungsrat wisse, wie viele 5G-Anlagen im Kanton aufgestellt oder geplant sind. Der SP-Politiker will auch wissen, bei wie vielen Standorten ein ordentliches Baubewilligungsverfahren durchgeführt worden sei. «Der Gemeinderat von Zeiningen wusste zum Beispiel nichts, dass das Dorf einer der 52 Vorreiter-Orte für die neue Technologie war, da es gar kein Baugesuch gegeben hat», gibt er zu bedenken.

Leitch vermutet, dies sei so, weil Mobilfunkanbieter beim Bagatellverfahren ihre Anpassungen im Sinn einer Selbstdeklaration melden können. «Auf diese Weise den drohenden Protest der Bevölkerung zu umgehen, weil die für die Baubewilligung zuständigen Gemeinderäte nicht einmal etwas wissen, finde ich gelinde gesagt eine Frechheit», sagt der SP-Politiker.