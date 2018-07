«100 Jahre Landesstreik» sind der Anlass für ein grosses Theaterprojekt. Dieses geht in der Eisenbahnerstadt Olten über die Bühne. Das ist die Stadt, die damals contre cœur dem berühmten Oltner Komitee den Namen lieh. In der alten Hauptwerkstätte in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof startet am 16. August ein einzigartiges Projekt. Ab dann finden bis zum 25. September insgesamt 27 Vorstellungen statt.