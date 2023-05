grosses interview Aargauer Architektin Fabienne Hoelzel: «Warum wir auf weniger Wohnraum leben sollten» Fabienne Hoelzel ist in Aarau aufgewachsen, Professorin in Stuttgart und Stadtplanerin in Lagos, Nigeria. Die Architektin fordert im Interview mehr Demut in der Städteentwicklung, mehr individuelle Bescheidenheit beim Wohnen und erklärt, wie spontane Bürgerinitiativen wie der Maienzug nachhaltige Veränderungen bringen können.

Fabienne Hoelzel ist hier, in der Milchgasse, aufgewachsen. Bild: Andrea Zahler

Sie ist hier aufgewachsen. Als Kind hat sie auf den Pflastersteinen der Aarauer Altstadt gespielt. Fabienne Hoelzel, Architektin und Städteplanerin, schlendert mit uns durch die Strassen ihrer Kindheit und sinniert über die Zukunft des Städtebaus – geprägt von ihren Erfahrungen in Lagos, Nigeria, und ihrem Engagement für einen sozialeren und nachhaltigeren Städtebau.

Sie wohnen nicht mehr in Aarau, kommen aber oft hierher zurück. Was ist für Sie die schönste Aargauer Stadt?

Fabienne Hoelzel: (lacht) Ich weiss es nicht. Ich habe es mir so noch nie überlegt. Aarau hat eine schöne Altstadt, aber die anderen ja auch … Ich muss überlegen und werde es am Schluss beantworten!

Abgemacht.

Im Aargau gibt es ja hauptsächlich Kleinstädte. Und gerade das macht das Spannende am Aargau aus: Das Normale, das Alltägliche.

Was ist am Normalen interessant?

Die meisten Menschen leben, global gesehen, in kleineren und mittleren Städten, also an Orten wie im Aargau, wenn auch eine mittelgrosse Stadt in der Schweiz absolut gesehen weniger Einwohnende hat als eine mittelgrosse Stadt in China oder Subsahara-Afrika. Deswegen sind diese Lebensweisen relevant, wenn man sich vor Augen führt, was für Herausforderungen uns bevorstehen, allen voran die Auswirkungen des Klimawandels, die Migration, die wiederum mit der Ausbeutung von Ökosystemen und Lebewesen, inklusive der Menschen, zusammenhängen. Solche Themen sind in der Stadtplanung relevant. Und bei ihrer Bewältigung würde es uns guttun, Dinge «normaler» anzugehen. Also aus der Perspektive, wie 90 Prozent (und mehr) der Weltbevölkerung leben.

Wenn ich durch den Aargau fahre, bin ich erschrocken, wie viel noch zugebaut wird.

Diese Diskussion führen wir schon sehr lange. Ich jogge gerne entlang der Aare: Die Hügel, an denen ich vorbeilaufe, sind schon seit Jahrzehnten zugebaut. Seit 20 Jahren reden wir darüber, wie viele Fussballfelder pro Tag betoniert werden.

Sollten wir diese Entwicklung mehr hinterfragen?

Die Frage ist: Wer kritisiert wen? Das, was wir offenbar hässlich finden und zunehmend beklagen, etwa die Versiegelung, ist das Resultat einer gelebten Realität, die wir nicht bereit sind aufzugeben. Entsprechend kann man nicht sagen: Das haben wir nicht gewollt. Doch, das wollen wir. Das sind wir selbst. Wir nutzen den Raum entsprechend: Arbeit in Zürich, Hobby in Erlinsbach, Wohnort in Küttigen etc. Das bringt diese Infrastruktur hervor. Ein wichtiges Thema ist die Mobilität, die ist eigentlich viel zu günstig. Wenn wir uns dafür entscheiden, weiterhin so zu leben, müssen wir akzeptieren, dass wir das Land (und den Planeten) zubauen. Darüber hinaus beanspruchen wir immer mehr Wohnraum, wir wohnen vermehrt alleine, führen zum Beispiel auch als Paar zwei Haushalte etc.

Zur Person Fabienne Hoelzel, Architektin und Städteplanerin Fabienne Hoelzel, 47, ist Gründerin und Leiterin von Fabulous Urban, einem Städtebau- und Planungsbüro für weniger entwickelte Regionen mit Fokus auf Community Development mit Sitz in Zürich und Lagos. Seit 2017 ist sie Professorin für das Entwerfen und den Städtebau an der Staatlichen Akademie der Bildenden Küste in Stuttgart. Sie hat für Herzog und De Meuron und das Institut für Städtebau der ETH Zürich gearbeitet sowie Slumaufwertungsprogramme in S ã o Paolo geleitet. Sie ist zudem künstlerische Co-Leiterin der Landesausstellung Svizra27, die in der Nordwestschweiz stattfinden soll.

Wie betrachten Sie das Bevölkerungswachstum als Stadtplanerin?

Ich störe mich an der Diskussion, die immer nur dieses Thema herauspickt. Schuld an allem soll das Bevölkerungswachstum (durch Zuwanderung) sein, aber eigentlich sind es unsere Lebensentscheide. Das Problem ist nicht die Anzahl Menschen, sondern wie sie leben. Verzichten wir aufs Auto? Wählen wir kleinere Wohnungen, schränken wir unseren Konsum ein? Das alles wollen wir halt nicht.

Spielen da nicht alte Ängste der Überbevölkerung mit?

Das ist ideologisch, klar. Ich finde schon das Wort Überbevölkerung, eine Frechheit. Wer bestimmt, ab wann ein Land oder der Planet überbevölkert ist? Damit sprechen wir anderen das Recht ab, so zu leben, wie wir leben. Wir sprechen ihnen das Menschsein ab. Die Schweiz hat ein Grundsatzproblem: Sie hat eine tiefe Geburtenrate, aus vielen Gründen. Sie will aber Wirtschaftswachstum, weil wir nicht nur den Wohlstand erhalten, sondern den vermehren wollen. Gleichzeitig wollen wir aber keine Immigration (und «kein zugebautes» Land).

Also gibt es keine Überbevölkerung?

Aus meiner Sicht ganz klar, nein. Es gibt eine Reihe von Systemen, die Effekte haben. Die Schweiz will eine führende Rolle in Wissenschaft und Forschung einnehmen, kann es aber aus sich heraus nicht stemmen. Wie viele Schweizerinnen arbeiten an der ETH? Wenn man die Bevölkerung einschränken möchte, müssen wir entweder uns damit abfinden, dass wir kein oder weniger Wirtschaftswachstum haben, oder wir müssen die Quadratmeter Wohnraum und Infrastruktur pro Einwohner drastisch einschränken. Ansonsten führen wir in der Schweiz und im Westen diese Scheinheiligkeit fort, dass wir alles haben können. Noch besser als diese Diskussion wäre allerdings eine Abkehr von unserem konsumbasierten Wirtschaftssystem, das uns gerade ordentlich um die Ohren fliegt.

Das Bevölkerungsgesetz von Thomas Robert Malthus Die «malthusianische Falle» Die 1798 veröffentlichten «Gesetze zur Entwicklung der Bevölkerung» gehen davon aus, dass bei zunehmenden Subsistenzmitteln die Vermehrung der Bevölkerung exponentiell zunimmt. Das bedeutet, dass die Subsistenzmittel wieder knapp werden und es zu einer Verarmung der Bevölkerung führt. Für Malthus kann die Bevölkerung nur durch Erhöhung der Sterberate wegen Krieges, Hunger oder Seuchen oder durch Senkung der Geburtenrate verhindert werden. Malthus hat sich insofern geirrt, als dass er die Explosion der Produktionsraten in der Landwirtschaft durch den technischen Fortschritt nicht vorhersah. Auf seine Theorien stützten sich dennoch verschiedene Regierungen im 20. Jahrhundert, um den Bevölkerungswachstum zu hemmen – in Indien wurde freiwillige Sterilisierung gefördert, in China die Einkind-Politik eingeführt. Der von Malthus hervorgebrachte Begriff von Überbevölkerung entwickelte sich in Europa zu «Überfremdung», auch in der Schweiz.

Da wäre der Baumeisterverband sogar mit Ihnen einverstanden: Wir sollen verdichten, aber gleichzeitig wird jedes Bauprojekt in Innenstädten jahrelang durch Einsprachen blockiert.

Das ist ein uralter Effekt: «Not in my backyard». Es soll bitte keinen Einfluss auf mein Wohlbefinden und meinen Wohlstand haben. Ich glaube, wir müssen den Diskurs ändern. Wenn es uns ernst ist, die Versiegelung zu stoppen, ja sogar Flächen zu entsiegeln, dann müssen wir die richtige Konsequenz daraus ziehen. Und die ist, dass jeder Einzelne weniger Raum beanspruchen muss – sonst gehen jegliche Bestrebungen, in Innenstädten zu verdichten und in die Höhe zu bauen, zunichte. Und in dieser Diskussion haben wir noch nicht einmal Zweitwohnungen und Ferienwohnungen mit einbezogen.

Das Fünfi und das Weggli haben können wir nicht, glaubt Fabienne Hoelzel. Bild: Andrea Zahler

Es geht darum, was wir wollen, sagen Sie. Was wollen Sie?

Mein Thema ist die globale Ungerechtigkeit. Ich finde es schwer erträglich, dass ein steinreiches Land wie die Schweiz so viel für sich herausnimmt und so wenig zurückgibt. Jetzt werden alle aufschreien und sagen, dass wir ja viel leisten (Wissenschaft, Forschung), aber nichtsdestotrotz sind wir abhängig von externen Ressourcen. Unsere CO 2 -Bilanz ist katastrophal, unter anderem wegen der globalen Produktion, die unserem Wohlstand zugute kommt. Wir müssen uns als Land und Gesellschaft hinterfragen, statt uns mit Entwicklungszusammenarbeit ein gutes Gewissen zu kaufen (die im Übrigen gerne auch höher ausfallen könnte).

Was müssten wir konkret unternehmen?

Wir müssen das ausbeuterische Denken stoppen. Unsere Produkte aus Wissenschaft und Forschung kommen einer Elite zugute. Es geht darum, dass wir uns fragen: Wer sind die anderen 99 Prozent auf der Welt? Ich habe ja am Anfang gesagt, das Normale muss im Vordergrund stehen.

Städte müssen nicht immer prunkvoller werden. Sondern grüner, glaubt die Stadtplanerin. Hier auf dem Spaziergang in der Aarauer Altstadt. Bild: Andrea Zahler

Sie sind in der Stadtplanung in Lagos, Nigeria, tätig. Gibt es da Erkenntnisse, die Sie für die Schweiz anwenden könnten?

Auf einer philosophischen Ebene wird einem Demut gelehrt. Es ist okay, wenn es nur «okay» ist. Es muss nicht immer alles schöner, besser, neuer sein. Es genügt, wenn es funktioniert. Das hat viel mit Stadtplanung zu tun. Wir könnten aufhören, statt Gebäude abzureissen, diese zu sanieren, umzunutzen. Aber unsere Haltung ist, dass es immer «glänzender» sein muss. Und wenn wir schauen, wie die allergrösste Mehrheit der Welt lebt, ist das nicht normal. Ist etwas kaputt, wird es geflickt. Wir aber reissen gleich das Haus ab und bauen es neu. In anderen Weltregionen haben die Menschen und die Staaten das Geld dafür nicht.

Also müsste man sagen: Wir sollten alle weniger verdienen?

Die Politikerin, die das sagt, wird nicht gewählt.

Nur schon, wenn Sie sagen, dass Mobilität eigentlich zu billig ist, muss ich an mein stets teurer werdendes GA denken.

Ja klar, es trifft Sie ja persönlich. Aber das Problem ist, dass alles, auch die Stadtplanung und die Politik, auf die Wirtschaft fokussiert ist. Da antworten die Verbände, dass das selbstverständlich sei, weil sie ja für den Wohlstand aufkommt, aber das ist eine Negativspirale: Wir müssen immer mehr konsumieren, damit die Wirtschaft immer mehr wächst, immer mehr bauen, damit das Bauwesen weiterhin Profite schlägt …

Also ist die Antwort Verzicht?

Ja, ich glaube schon. Oder einfach: Es ist gut so, wie es ist. Verzicht klingt immer, als würde man jemandem etwas wegnehmen, löst gleich Aufschrei aus und die Idee wird in die linke Ecke abgeschoben. Wir sind alle, inklusive meine Wenigkeit, Teil dieses Konsumzyklus.

In Ihrer Idealvorstellung würden wir alle in Wohngenossenschaften und -gemeinschaften wohnen.

Einfach auf weniger Raum. Klar, wir brauchen alle Ruhe oder «Privatsphäre». Ich auch. Aber ich brauche nicht 100 Quadratmeter, 30 würden es auch tun. Aber dafür gibt es keine gesellschaftliche Akzeptanz, man wird bemitleidet, wenn man «nur» in einer Einzimmerwohnung lebt. Wir weichen der philosophischen Diskussion darüber aus, wie man lebt, damit es allen gut geht.

Jetzt wird sehr viel über Wohnmarkt gesprochen, jetzt, wo eine Wohnungsnot bevorsteht.

Aber immer nur mit der Sicht, dass wir zu wenig Wohnungen haben und mehr bauen müssen. Die sogenannte Wohnungsnot wäre auch zu hinterfragen.

In der Schweiz droht eine Wohnungsnot, warnen Immobilien-Experten. Bild: Boris Bürgisser

Es gibt keine Wohnungsnot?

Ich glaube, dass wir das, was wir haben, schlecht nutzen.

Damit wären sogar Immobilienexperten einverstanden.

Die Digitalisierung kann uns dabei helfen, den Wohnbestand besser zu nutzen. Wie die SBB-App uns sagt, welche Züge stark belegt sein werden. Aber das ist nicht der Wirtschaft zuträglich, die mehr produzieren will, sonst stockt die Maschine. Es gibt viele Initiativen, die Veränderungen fordern, etwa Countdown 2030. Diese Diskussionen finden aber in Fachnischen statt, die mit dem Vorwurf kämpfen, «links-ideologisch» zu sein.

Sie selbst fordern eine autofreie Stadt.

Es ist das einzig sinnvolle. Wir hätten mehr Platz für Grünflächen und Lebewesen aller Art.

Das ist eine Grundsatzdiskussion. Auto wird mit Freiheit verbunden. Wenn alles kollektiver wird, verlieren wir an Individualität.

Welche Freiheit haben Sie im Stau? Bloss jene, in Ihrer Bubble zu weilen, wo Sie sich nicht mit einem laut schmatzenden Sitznachbarn abfinden müssen. Das geht nicht mit dem Gesamtbild auf. Individualverkehr ist im Kern etwas sehr Egoistisches. Aber einverstanden: Es braucht gute Alternativen. In der Schweiz haben wir bereits ein weltweit einzigartiges öffentliches Verkehrsnetz.

Wohnblöcke wie jene im Telli Aarau werden oft kritisiert als unschön, aber eigentlich bilden sie, gerade für Kinder, wunderbare Schauplätze, wo man stets Freunde findet, Platz zum Fussballspielen hat, Grünflächen. So habe ich es zumindest in Wohnsiedlungen erlebt, bevor meine Familie sich ein Einfamilienhaus am Hügel gekauft hat.

Es ist eine schöne Beobachtung. Da spielt viel Statusdenken mit. 80 Prozent der Europäer erachten immer noch das Einfamilienhaus als erstrebenswertes Ziel. Das sind Bilder, die wir «erben», ähnlich wie das eigene Auto. Es wirkt sehr stark, mit logischen Folgen auf die Stadtplanung. Aber vielleicht sollten wir durch die Stadtplanung andere Geschichten erzählen.

Die Telli-Blöcke in Aarau: Staumauern, aber auch Siedlungen, umgeben von Bäumen und Grünflächen. Die Telli steht unter Ensembleschutz und zählt zu den bedeutenden Grosssiedlungen der Schweiz. Bild: Michael Küng

Wirft man Ihnen nicht manchmal vor, dass das alles schöne Theorien, aber eher «realitätsfremde» akademische Diskurse sind?

Nein, aber man wirft mir gerne vor, links zu sein. Abgesehen davon gibt es konkrete Projekte, wie in der Stadt Zürich, die sich für eigene Bauten das Ziel setzt, möglichst viel Baumaterial wiederzuverwenden. Man könnte auch sagen, in einem reichen Land wie der Schweiz könnten wir es uns leisten, Experimente zu wagen. Wie zum Beispiel: Es wird bis 2030 nichts mehr neu gebaut und wir renovieren nur noch.

Dann gibt es Tausende Arbeitslose, weil die Baubranche in der Krise steckt.

Oder sie macht dann vielleicht etwas anders, die Arbeitskräfte werden für eine digitale Plattform beschäftigt, die alle Gebäude aufnimmt, damit man klare Datenlagen besitzt. Wenn wir immer Diskussionen mit dem Totschlagargument der Arbeitsplätze begraben, dann werden wir ewig weiterwursteln. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass wir alle weniger Geld im Portemonnaie haben. Das System so zu schaffen, dass alle gut über die Runden kommen. Und wenn solche Experimente entstehen sollen: Wo, wenn nicht in der Schweiz?

Wir sollten also mehr Mut haben?

Eher mehr ausprobieren. Nehmen Sie das Beispiel in Aarau: Ich bin in der Altstadt aufgewachsen. Zu Kindergartenzeiten war sie voller Autos. Der Maienzugvorabend ist jetzt ein kommerzielles Fest, damals war es ein spontanes Nachbarschaftsfest. Es ist daraus entstanden, dass die Stadt die Strassen räumen musste, um sie für den Umzug zu reinigen. Die Leute haben begonnen, Bänke rauszustellen und sich auf den Gassen zu treffen. Daraus ist das Fest entstanden und eine autofreie Altstadt. Man könnte solche Experimente viel proaktiver und gezielter starten. Das ist genau, was übrigens in den Favela-Urbanisierungsprogrammen passiert: Die Leute machen, dann kommt der Staat, prüft und konsolidiert die Initiative.

Zum Schluss muss ich darauf zurückkommen: Die schönste Stadt im Aargau?

Dann wohl Aarau!