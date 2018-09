Der Startschuss zum grossen Festival-Wochenende in Aarburg fiel am Freitagabend. Das Riverside-Openair wurde von der Schweizer Band Hardroad eröffnet – und das Old-Car-Festival «Route 66» öffnete bereits eine Stunde früher die Pforten. Doch der Besucheransturm hielt sich in Grenzen. Am ersten der drei Tage fehlte es beiden Anlässen: dem «Riverside» an Musikfans und dem «Route 66» an Oldtimerbesitzern. Letztere liessen ihre Schätzchen ob des schlechten Wetters eher in der Garage. Die Bands Slade, Ten Years After und Vince Neil von Mötley Crüe rockten die Bühne und begeisterten.

Auch am Samstag füllten sich die Parkplätze erst gegen Abend und es herrschte ein reges Pendeln zwischen Rockabilly-Bands und Formationen wie Pegasus, Marillion, Guano Apes und Apocalyptica. Tradition erlangt hat der Coca-Cola-Pinup-Contest, der Teilnehmerinnen aus aller Welt anzieht.

Video-Impressionen im Beitrag von "Tele M1":