Grosses Chaos oder alles in Ordnung? Hausdurchsuchung beim Kantonalen Sozialdienst

Die Ärzte wollten ihn operieren, weil die Gefahr eines Rückstaus aus der Blase in die Nieren bestand, was im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Nierenversagen führen könnte. Doch der Kantonale Sozialdienst bewilligte die Operation monatelang nicht. Das Migrationsamt leitete derweil die Ausschaffung der Familie in die Wege.

Zur Wende kam es erst im November 2018. Benno Straumann, der sich als Freiwilliger für Flüchtlinge engagiert und an der Schule für minderjährige Asylsuchende in Aarau unterrichtet, schaltete sich ein.

In einem eingeschriebenen Brief forderte er die Ver- antwortlichen auf, Ruslan Nachchaev die lebensnotwendige Operation zu ermöglichen. Ansonsten würde er eine Beschwerde einreichen. Das wirkte. Der Sozialdienst leitete die Behandlung ein. Eine Sprecherin des Departements bezeichnete dies gegenüber der AZ später als Fehler. Aus medizinischer Sicht habe keine lebensbedrohliche Situation bestanden, der Sozialdienst habe jedoch kein Risiko eingehen wollen.

Lose Papierakten und ein Computerprogramm, das abstürzt

Ruslan Nachchaev wurde Anfang 2019 operiert. «Es geht ihm entschieden besser und nach Arztberichten besteht urologisch keine gesundheitliche Gefahr für ihn», sagt Benno Straumann. Die Sache ist damit aber nicht vom Tisch. Am 4. Januar 2019 hat Straumann die zwei verantwortlichen Mitarbeitenden des Kantons angezeigt. Er wirft den beiden vor, in einer lebensbedrohlichen medizinischen Notlage die Nothilfe vorsätzlich und fortgesetzt verhindert zu haben. Dadurch hätten sie Ruslan Nachchaev in Lebensgefahr gebracht oder in Lebensgefahr belassen.

In den inzwischen eröffneten Strafverfahren gegen die Kantonsangestellten vertritt Straumann die Rechte des abgewiesenen Flüchtlings. Ihm ist wichtig, festzuhalten, dass im Sozialdienst und in der Unterabteilung Asyl eine «beträchtliche Zahl von Personen arbeitet, die ihr Bestes geben und aussergewöhnliche Leistungen für die ihrer Obhut unterstellten Asylsuchenden vor Ort erbringen». Trotzdem spart er nicht mit Kritik: «Soweit ich an den bisherigen Ermittlungen und Befragungen beteiligt bin, besteht im Kantonalen Sozialdienst ein mittleres bis grosses Chaos.»