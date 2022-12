Grosser Vergleich Minigolfanlagen im Aargau: Die schönsten, die günstigsten, die wildesten Bodenwellen, Saltos, Labyrinthe: Die Schweizer Erfindung gibt es in den verschiedensten Varianten. Wir haben die Minigolfanlagen im Aargau getestet und nach Preis-Leistung, Optik und Lage bewertet.

Exklusiv für Abonnenten

Vom Kinderparadies in Bad Zurzach bis zum 4D-Erlebnis in Aarau: Wir haben elf Minigolf-Anlagen im Aargau besucht. Der grosse Vergleich.

In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Informationen: die Adressen der Anlagen, die Kontakte, die Erreichbarkeit mit dem ÖV und mit dem Auto, die Eintrittspreise, die Öffnungszeiten, die Verpflegungsmöglichkeiten sowie weitere Freizeitaktivitäten.

Unsere Bewertung Preis ★★★★★

Optik ★★★☆☆

Schatten ★★★☆☆

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 11: die Kurve. Nicole Caola

Diese klassische Minigolfanlage befindet sich in der Aarauer Telli zwischen der Neuenburgerstrasse und dem Hangartner-Areal. Sie liegt mitten im Grünen. Die 18 Bahnen sind in gutem Zustand und die Bäume spenden genug Schatten. Für den kleinen Hunger gibt es einen Kiosk mit Getränken und Snacks. Ausserdem kann man bei schönem Wetter im Garten grillieren.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Dieses Minigolf gehört dem Gemeinschaftszentrum Telli, das 1974 als Stiftung gegründet wurde und heute als Begegnungszentrum für Kultur, Bildung und Freizeit dient. Das ganze Personal, das hier an der Kasse und am Kiosk arbeitet, engagiert sich freiwillig. Regelmässig werden hier auch Plauschturniere organisiert.

Am Eingang heisst ein Stein die Spielerinnen und Spieler willkommen. Eine ältere Dame, die sich mit anderen Senioren hier regelmässig trifft, hat ihn bemalt. Nicole Caola

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage ist täglich von April bis Oktober bei schönem Wetter geöffnet. Mehr Infos unter www.minigolfaarau.ch

Unsere Bewertung Preis ★☆☆☆☆

Optik ★★★★☆

Schatten ★★★★★

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Die Brücke. Nicole Caola

Die 4D-Minigolfanlage in Aarau ist keine klassische Anlage. Diese in Schwarzlicht getauchte Halle bietet ein neuartiges Erlebnis in einer Wunderwelt. Die 18 Bahnen sind in vier Themenbereiche unterteilt: das unendliche Weltall, die verborgene Unterwasserwelt, der paradiesische Sandstrand und der abenteuerliche Dschungel – alles in 4D.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

An der Bar, gleich beim Eingang, erhält man Schläger, Minigolfbälle und einen Punkteblock. Zudem eine 3D-Brille, dank der wir die Räume dreidimensional erleben können. Wir setzen die Brille auf und tauchen ins Weltall ein.

Nebel und weitere Effekte sind abgestimmt auf die verschiedenen Themenwelten. Nicole Caola

Es braucht einige Minuten, bis wir uns an die Brille gewöhnen. Die Umgebung ist dunkler als beim klassischen Minigolf. Aber langsam tauchen immer mehr Farben, Figuren und Details auf. Wir schlagen den leuchtenden Ball durch die ersten aussergewöhnlichen Bahnen. Bei der «Danger Zone» – der Gefahrenzone – angekommen, erklingt ein Geräusch und plötzlich ist die Bahn in dichten Nebel gehüllt.

Solche Effekte sowie die Musik sind abgestimmt auf die verschiedenen Themenwelten. Hinter jeder Hecke lauert eine Überraschung.

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Schwarzlicht-Minigolfanlage hat 364 Tage im Jahr geöffnet. Am 1. August bleibt sie geschlossen. Mehr Infos unter: www.4d-minigolfaarau.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★☆☆

Optik ★★★☆☆

Schatten ★☆☆☆☆

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 8: das Netz. Nicole Caola

Die Mini- und Adventure-Golfanlage in Bad Zurzach steht unter dem Motto «Papa Moll reist um die Welt». Die klassische Anlage besteht aus 18 Minigolfbahnen, die sehr gepflegt sind. Es gibt viele Sitzgelegenheiten und einen kleinen Kiosk, bei dem man Getränke, Snacks und Glacé erhält.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Zusätzlich gibt es einen Adventure-Teil sowie einen Pit-Pat-Parcours. Die zwölf Adventure-Bahnen sind ideal für Kinder und spielen an verschiedenen Orten der Welt; etwa entlang der Chinesischen Mauer oder im Dschungel, wo Affen und Tiger lauern, die umspielt werden müssen.

Es müssen unter anderem Tiger umspielt werden. Nicole Caola

Und was ist Pit-Pat? «Es handelt sich um eine Mischung aus Miniaturgolf und Billard», erklärt Pächter Werner Frey. Zusammen mit seiner Frau Sabine führt er die Anlage seit 2019. Ebenso wie beim Minigolf gibt es beim Pit-Pat 18 Bahnen, allerdings sind diese auf 80 Zentimeter hohen Tischen montiert.

Werner Frey gibt uns ein Queue und vier verschiedenfarbige Bälle. «Die Farbe des Loches auf den Tischen und des Sockels bestimmt, welchen Ball man verwenden muss», sagt Frey.

Beim Pit-Pat sind andere Koordinationsfähigkeiten gefragt als beim klassischen Minigolf. Es braucht Übung und auch etwas Geduld, um richtig spielen zu können.

Eine Mischung aus Miniaturgolf und Billard: In Bad Zurzach kann man auch Pit-Pat spielen. (Bildquellen: Nicole Caola)

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage ist täglich vom 26. Februar bis 16. Oktober bei schönem Wetter geöffnet. Mehr Infos unter: www.papamoll-land.ch

Unsere Bewertung Preis ★☆☆☆☆

Optik ★★★☆☆

Schatten ★★★★★

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 2: Das Hindernis? Schweizer Käse. Nicole Caola

Im September 2019 wurde das Schwarzlicht 3D-Indoor-Minigolf im Bareggcenter Baden eröffnet. Einzigartig ist das Thema: Schweizer Alpen. Alle Wände sind mit Airbrush bemalt. Mit der 3D-Brille scheinen die Objekte und Figuren zu schweben.

Das Matterhorn, eine Gondel, die Rega. Sobald wir den Raum betreten, erkennen wir das Thema. Die leuchtenden Wände sowie die Bahnen zieren Zeichnungen und Elemente, die an die Schweizer Alpen erinnern.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Die Musik im Hintergrund und all die Farben ermöglichen eine ganz besondere Erfahrung. Unser Highlight ist die zweite Bahn: Hier muss der Ball zwischen Käsestückchen hindurch ins Loch geschlagen werden. Schweizerischer als das sind nur noch die drei Appenzeller Sennen, die uns stillschweigend von der Wand herab zuschauen.

Öffnungszeiten Das 3D-Indoor-Minigolf bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. Mehr Infos unter: www.bowlingbaregg.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★★☆

Optik ★★☆☆☆

Schatten ★★☆☆☆

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 8: der Tunnel. Nicole Caola

Diese Minigolfanlage wurde 1978 vom ehemaligen Oberkulmer Gemeindeammann und Nationalrat Christian Speck eröffnet. Die Anlage gehört der Bäckerei-Konditorei Speck: ein Familienbetrieb, der heute von Markus Speck-Meier und seiner Frau Sandra in sechster Generation geführt wird.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Die 18 Bahnen, eingebettet in eine schöne Pflanzenlandschaft, haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und eignen sich auch für kleinere und grössere Turniere.

Die Anlage ist in eine schöne Pflanzenlandschaft eingebettet. Nicole Caola

Jedes Wochenende gibt es ein «Zmorgebuffet», wie Sandra Speck sagt: «So kann man den Tag mit einem Brunch unter der Linde starten und nachher eine Runde Minigolf spielen.»

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage bleibt am Montag und Dienstag geschlossen. Mehr Infos unter: www.beck-speck.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★★★

Optik ★★★★☆

Schatten ★★★★★

Lage ★★★☆☆

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 14: das Labyrinth. Nicole Caola

Die gedeckte Minigolfanlage in Obersiggenthal findet sich im Hallen- und Gartenbad. Diese Badeanlage wurde Ende der 70er-Jahre gebaut. Ein Teil der Freibadgarderobe wurde im Jahr 1990 zu einer Minigolfanlage umfunktioniert.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Es gibt nur 15 Bahnen, es ist also keine Profibahn. Die Anlage hat aber mehrere Vorteile: Sie ist sehr günstig – der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Franken und für Kinder 2 Franken. Sie ist gedeckt: Auch bei Regen kann hier Minigolf gespielt werden. Und nicht zuletzt hat es ein Restaurant mit einer gemütlichen Sommerterrasse.

Die Zufahrt zur Schwimmbad-Adresse ist mit einem Fahrverbot belegt, Parkplätze gibt es oberhalb des Jugendhauses JUGS in Kirchdorf. Von dort sind es knapp fünf Minuten zu Fuss bis zum Hallenbad.

Öffnungszeiten Die gedeckte 15-Loch-Minigolfanlage ist täglich vom 1. Mai bis Mitte September geöffnet. Mehr Infos unter: schwimmbad-os.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★☆☆

Optik ★★☆☆☆

Schatten ★★★★☆

Lage ★★★☆☆

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 4: die Rampe. Nicole Caola

Das Sportcenter Bustelbach besitzt eine klassische 18-Loch-Minigolfanlage, die das ganze Jahr durch geöffnet ist. Der gepflegte Minigolfplatz befindet sich im Halbschatten. Mehrere Sitzmöglichkeiten laden zu einer kleinen Rast während des Spielens ein.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Die Anlage ist ideal für Jung und Alt, die gemeinsam oder gegeneinander spielen. Am Ende dieses Parcours kann man sich im Restaurant des Sportcenters mit Speis und Trank verpflegen. Zudem gibt es jeden Sonntag von 10 bis 13.30 Uhr einen Brunch.

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage ist täglich das ganze Jahr geöffnet. Mehr Infos unter: www.bustelbach.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★☆☆

Optik ★★★☆☆

Schatten ★★★★☆

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Nummer 16: der Winkel. Nicole Caola

Direkt angrenzend an das Gartenbad liegt die klassische 18-Loch-Minigolfanlage. Auf den sanierten 9-m-Bahnen können sich Kinder und Erwachsene vergnügen und sich im spielerischen Wettstreit messen.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Diese Anlage ist sehr zentral gelegen. Es gibt viel Schatten und mehrere Sitzbänke, die ideal für eine kurze Zwischenpause sind. Schläger- und Ballausgabe erfolgt beim Kiosk.

Die Bahnen sind gut gepflegt und die Hindernisse anspruchsvoll. Bei Bahn 16 verlieren wir die meisten Punkte, resignieren aber nicht und spielen bis zur letzten Bahn. Zum Schluss kann man sich mit einem Sprung ins kalte Nass bei der Badi nebenan belohnen.

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage ist täglich bis am 16. Oktober nur bei schönem Wetter geöffnet. Mehr Infos unter: www.taegi.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★☆☆

Optik ★★★★★

Schatten ★★★☆☆

Lage ★★★★★

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 15: der Rohrhügel. Nicole Caola

Die 18-Loch-Minigolfanlage Dägerli in Windisch wurde im Mai 1982 eröffnet. Kurz nach der Eröffnung meldeten sich mehrere Personen beim ehemaligen Bahnenbesitzer Harry Schönauer mit dem Wunsch, einen Klub zu gründen. Nur einen Monat später entstand der Minigolfclub Vindonissa. Heute zählt er 21 Aktivmitglieder, die regelmässig hier trainieren.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Seit 2004 sind die beiden Brüder Marcel und Patrick Huber die Bahnherren. Die Betonbahnen sowie die ganze Umgebung sind extrem gepflegt: der Rasen, die Blumen, der Teich mit den Stören und Schildkröten. Auch die Hindernisse aus Naturstein sind ästhetisch gestaltet.

Die Bahn Nummer 11 wurde vor kurzem renoviert. Nicole Caola

«Die Bahn Nummer 11 haben wir vor kurzem renoviert», zeigt uns Patrick Huber. Auf der Website der Anlage findet sich ein ausführlicher Bahnenplan mit Tipps zum Spielen. Bei der Bahn 11 liest man zum Beispiel: «Nicht zu langsam spielen – sonst verläuft der Ball links.»

Unser Ball ist tatsächlich links verlaufen. Immerhin wissen wir jetzt, wieso, und können unseren nächsten Schlag verfeinern.

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage ist vom 1. März bis am 31. Oktober täglich nur bei schönem Wetter geöffnet. Mehr Infos unter: www.mc-vindonissa.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★☆☆

Optik ★★★☆☆

Schatten ★☆☆☆☆

Lage ★★★★☆

Lieblingsbahn: Die Bahn Nummer 4: die Rampe. Nicole Caola

Die Wohler Minigolfanlage im Schüwo-Park ist die erste Anlage, die in den vergangenen 25 Jahren in der Schweiz neu erbaut wurde, wie man auf der Website der Gemeinde liest. Sie gehört zum Schüwo-Park und wird durch die Sportpark Bünzmatt AG geführt.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Hier ist der Minigolfclub Wohlen zu Hause: Er ist mit 39 Mitgliedern und 15 aktiven lizenzierten Spielern der grösste Minigolfklub im Kanton Aargau. Gegründet wurde er 1965.

Die Anlage verfügt über 18 Betonbahnen, die sehr gepflegt sind. Der Park eignet sich für Familien: Er ermöglicht viele Aktivitäten, vom Eislauf über Schwimmen bis hin zum Beachsport.

Öffnungszeiten Die 18-Loch-Minigolfanlage ist täglich nur bei schönem Wetter geöffnet. Mehr Infos unter: www.schüwo-park.ch

Unsere Bewertung Preis ★★★★★

Optik ★★★★★

Schatten ★★★★★

Lage ★☆☆☆☆

Lieblingsbahn: Nummer 5. Nicole Caola

Eine Runde Minigolf spielen und die Ruhe des Waldes geniessen. Das Wald-Minigolf beim Waldhaus Strihen oberhalb Wölflinswil ermöglicht eine ganz besondere Erfahrung. Der Parcours, der 2015 erneuert wurde, führt über sieben Bahnen aus Naturmaterialien wie Holz und Stein. Eine Feuerstelle mit überdachten Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen und ein Holzperimuk zum Klettern ein.

10 Bilder 10 Bilder Nicole Caola

Das Waldhaus mit Minigolf liegt am Perimukweg, deshalb begrüsst das Maskottchen in Form einer Holzfigur vom Künstler Franz Böller die Besucherinnen und Besucher. Wir empfehlen, mit dem Postauto bis zu der Haltestelle Wölflinswil-Dorfplatz zu fahren. Von dort führt ein zirka einstündiger Spaziergang zum Waldhaus.

Nicole Caola

Zum Minigolfspielen stehen Holzschläger und Plastikbälle in einer Kiste hinter dem Waldhaus zur Verfügung. Dank einer handgezeichneten Karte kann man sich auf dem Platz gut orientieren. Die Spielregeln lauten gleich wie beim klassischen Minigolf.

Allerdings fällt es uns schwerer, den Ball zu kontrollieren, da er viel leichter ist.

Öffnungszeiten Die 7-Loch-Minigolfanlage ist täglich geöffnet. Mehr Infos unter: www.jurapark-aargau.ch

Wegen Unterhaltsarbeiten ist die Minigolfanlage beim Landgasthaus Schützen in Leibstadt momentan nicht in Betrieb. Eine Wiedereröffnung ist für Frühling 2023 geplant.

Die Minigolfanlage Tivoli in Spreitenbach ist derzeitig geschlossen und sollte im Frühling 2023 wieder bespielbar sein. Walter Wiederkehr hat die Anlage im April 2022 gekauft.

Hätten Sie es gewusst? Minigolf wurde in der Schweiz erfunden. In den 50er-Jahren wünschte sich der Genfer Gartenarchitekt Paul Bongni einen genormten Golfplatz, welcher für alle zugänglich ist. Er liess als Erster seine Idee patentieren und 1954 ging sein Traum in Erfüllung: Er eröffnete die allererste Anlage in Ascona, am Lago Maggiore.

Die allererste Minigolfanlage wurde 1954 im Tessin eröffnet. mobilesport.ch

Dank Bongni gibt es heute standardisierte Minigolfbahnen mit denselben Hindernissen aus Beton oder Naturstein – wie Bodenwellen, Brücken oder Tunneln. Die genormten und klassischen Anlagen besitzen 17 Betonbahnen zu je 12 Meter Länge sowie eine Weitschlagbahn mit zirka 25 Meter Rasenfläche und betoniertem Endkreis. Laut Swiss Minigolf sind Betonbahnen in der Schweiz am meisten verbreitet.