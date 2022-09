Grosser RAt Steuerabzüge statt Fördergelder: Die FDP bringt zwei Vorstösse für Sanierungs-Anreize durch Der Grosse Rat überweist zwei Vorstösse für steuerliche Erleichterungen bei Fotovoltaik-Errichtung oder energetischen Anpassungen. Für die Linken wären Fördergelder zielführender.

Solarenergie ab Dach: Wer sein Haus derart aufrüstet, soll dies in Zukunft von den Steuern abziehen können. Imago

Obwohl sie der Regierungsrat abgewiesen hatte, hat der Grosse Rat zwei Vorstösse der FDP-Fraktion überwiesen. Sie verlangen steuerliche Erleichterungen für kleine energetische Sanierungen und Anbauten einerseits sowie für die Errichtung von Fotovoltaik auf Gebäuden andererseits.

In dieser Sache ist die FDP auch schon auf Bundesebene aktiv geworden: Die Aargauer Nationalrätin Maja Riniker hat dort ein Anliegen hängig, das verlangt, die geltenden Bestimmungen auf Bundesebene diesbezüglich anzupassen. Eine solche, vorgängige bundesgesetzliche Anpassung sei Voraussetzung für eine Regelung im Kanton, führte der Regierungsrat in seiner Antwort aus. Die Umsetzung wäre also gar nicht möglich.

Aargau muss sofort nachziehen

Also änderte die FDP die Wortlaute ihrer beiden Vorstösse, und zwar dahingehend, dass der Kanton verpflichtet sei, diese Abzüge im Aargau umzusetzen, sobald sie vom Bund beschlossen werden.

Das stiess bei der bürgerlichen Ratshälfte auf Zustimmung. Diese Abzüge seien angebracht, der Grosse Rat brauche für diese Erkenntnis nicht auf die Bestimmungen in Bern zu warten, stellte Stefan Giezendanner für die SVP-Fraktion klar. Mit grosser Mehrheit gegen die Abzüge waren die Parteien in der Mitte; «ohne grosse Begeisterung» werde die GLP die Vorstösse unterstützen, sagte Fraktionspräsident Gian von Planta.

Linke wollen lieber Fördergelder statt Steuererleichterungen

Anders die Grünen: «Wir haben den Verdacht, dass die FDP den Zeitgeist für weitere Steuersenkungen nutzen will», sagte Andreas Fischer. Auch die SP lehnte die Geschäfte ab: Förderbeiträge statt Steuererleichterungen seien der Weg, sagte Gabi Lauper vergeblich.