Heute wird debattiert, ob der Aargau in Bern eine Standesinitiative einreichen will. Die EU sondiert, ob arbeitslose Grenzgänger, die in der Schweiz gearbeitet haben, künftig durchgehend aus der Schweizer Arbeitslosenkasse entschädigt werden sollen. Mit einer Standesinitiative will die SVP den Bundesrat von einem Einlenken abhalten.

Mit einem weiteren Vorstoss will die SVP zudem erreichen, dass bei sozialhilfeabhängigen Ausländern die Bewilligungen konsequent widerrufen werden, «sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und die vom Bundesgericht in konstanter Rechtsprechung festgelegten Grundsätze eingehalten sind».

Eine dringliche Motion von Juso und SVP verlangt zudem, die geplanten Versuche mit Online-Voting in fünf Gemeinden auszusetzen, bis geklärt ist, ob das System sicher ist. Der Kanton steht auf dem Standpunkt, dass das System sicher sei.