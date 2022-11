Grosser RAt Pauschale für Asylsuchende wird nicht erhöht: «Erwartbar und dennoch ernüchternd», findet der Netzwerk-Asyl-Chef Der Aargau bezahlt weiterhin die tiefste Tagespauschale aller Kantone an Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene. Rolf Schmid, der Präsident von Netzwerk Asyl, ist vor allem von der Mitte enttäuscht.

Im Rahmen der Budget-Debatte hat der Grosse Rat am Dienstag beschlossen, die Tagespauschale für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene bei neun Franken zu belassen. Anträge von links hatten eine Erhöhung um einen, respektive zwei Franken gefordert.

Die Ratsmehrheit folgte damit dem Regierungsrat. Es bestehe keine Notsituation, die Asylsuchenden würden bestmöglich betreut, argumentierte die SVP gegen die Erhöhung. Mit 270 Franken im Monat, die für Essen, Körperpflege, Kleidung und weiteres reichen müssen, könne man keinen gesunden Lebensstil führen, sagte Jürg Knuchel für die SP. Ausserdem entrichte der Aargau die tiefste Pauschale aller Kantone.

Rolf Schmid, Präsident Verein Netzwerk Asyl. Thomas Wehrli

Rolf Schmid, den Präsidenten des Vereins Netzwerk Asyl Aargau, überraschte der Entscheid nicht. «Das war erwartbar und dennoch ernüchternd», sagt er. Ernüchternd, weil von rechts bis weit in die Mitte in dieser Sache einfach kein Durchkommen sei: «Die Mitte zeigt sich verständnisvoll, lehnt dann eine Erhöhung aber mit dem Argument ab, sie finde sowieso keine Mehrheit.» Andre Rotzetter sagte in der Debatte für die Mitte-Fraktion, die Meinungen über die Ausgaben seien gemacht. Auch hierzu.

Vom Bund kommen 619 Franken

Für Schmid ist es aber ein «Desaster», dass die unsicheren Kantonsfinanzen auf dem Rücken von Menschen ausgetragen würden. Er sei nicht davon überzeugt, dass die gesamte Globalpauschale von 619 Franken pro Person und Monat, die der Bund dem Kanton für Asylsuchende errichtet, dort wirklich ankommt. Da nütze es auch nichts, wenn die Sozialdirektion der Meinung sei, man habe diese Kostenaufstellungen hinreichend gemacht. «Wo geht dieses Geld hin? Es kann ja nicht sein, dass die Betreuungskosten im Aargau derart viel höher sind als anderswo.»

Dennoch sei links wiederum gescheitert. Selbst jetzt, da die Teuerung den Beitrag noch vermindert. «Wir drehen uns im Kreis», resümiert Rolf Schmid.

Man habe diese Thematik schon mehrfach diskutiert, sagte Clemens Hochreuter (SVP) in der Dienstags-Debatte, und man komme immer zum gleichen Schluss. Auch im November 2021 scheiterte ein Antrag von links für eine Erhöhung auf elf Franken. Sozialdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP) sagte damals, er würde nicht davor zurückschrecken, eine Woche lang selber einen Versuch mit nur neun Franken pro Tag zu wagen. Das steht allerdings noch aus.