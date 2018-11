Die knapp 14'000 Grenzgänger, die hier arbeiten, sind für den Kanton Aargau ein Thema. Ob sich der Grosse Rat mit ihnen wegen einer neuen EU-Regelung beschäftigen muss, darüber gingen am Dienstag im Kantonsparlament die Meinungen aber auseinander. Die SVP hatte einen Antrag auf Direktbeschluss für eine Standesinitiative gestellt, die sich gegen eine Änderung der Vergütungen von Arbeitslosengeldern für Grenzgänger stellt. Im Juni hatten die Arbeitsminister der EU beschlossen, dass in Zukunft Grenzgänger in jenem Land Anspruch auf Arbeitslosengelder haben sollen, in dem sie arbeiten und nicht, wie bisher, in ihrem Wohnsitzland.

Die SVP hatte die Ratsmehrheit auf ihrer Seite, schliesslich stimmten dem Vorhaben 77 Grossräte zu, 50 waren dagegen. Während sich die FDP geschlossen der SVP zur Seite stellten, sprachen sich SP, EVP, GLP und Grüne zum grössten Teil gegen die Standesinitiative aus. Relativ unentschlossen war die CVP, zehn ihrer Grossräte stimmten dem Vorhaben zu, fünf waren dagegen. Damit geht das Geschäft weiter an die Kommission Volkswirtschaft und Abgaben (VWA).

Kein kantonales Thema

Die Schweiz sei nicht verpflichtet, dieses Gesetz zu übernehmen, sagte die Sprecherin der SVP, Désirée Stutz. Das EU-Vorhaben würde es noch attraktiver machen, im nahen Ausland zu wohnen, aber in der Schweiz zu arbeiten. Arbeitslos gewordene Grenzgänger würden von relativ hohen

Arbeitslosengeldern profitieren, während die Lebenshaltungskosten im Wohnsitzland tiefer seien als in der Schweiz. Dadurch könnte ihnen auch der Anreiz fehlen, wieder eine Stelle anzunehmen. Ausserdemwäre es schwierig, zu kontrollieren, ob im Ausland wohnhafte Personen, die aber bei hiesigen Stellenvermittlungsbüros gemeldet sind, ihre Vorgaben erfüllten.