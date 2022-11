Grosser Rat Mehr Chancen für Wind und Solar Ob Darlehen für Solaranlagen oder Bedingungen für Windenergie: Der Klimaschutz beschäftigt den Grossen Rat - gezwungenermassen. Mathias Küng Drucken Teilen

Darlehen: Auch wer wenig Eigenkapital besitzt, soll sich Solaranlagen leisten können. Keystone

In Sorge um eine mögliche Strom­mangellage in den kommenden Jahren haben die Freisinnigen im Grossen Rat schon im März eine Reihe von Energievorstössen eingebracht. Sie wollten frühzeitig auf dieses Problem hin­weisen. Inzwischen hat es uns schon im Griff. Einzelne Vorstösse wie der Ruf nach einer Gefährdungsanalyse für das Risiko einer Strommangellage wurden von der Realität überholt. Mehrheitlich bleiben sie – wie der Ruf nach mehr Investitionen der Stromkonzerne in der Schweiz – aber aktuell und wurden vom Grossen Rat der Regierung zur Prüfung überwiesen.

Damit wird der Aargau seiner Stellung als Energiekanton gerecht. Auch mit dem gestern beschlossenen Kapitel zum Klima(-Schutz) im kantonalen Richtplan. Auch in zwei anderen Punkten hat der Grosse Rat ein gutes Händchen gezeigt. Zum einen, indem er sich für kantonale Darlehen aussprach, wenn jemand mit wenig Eigenkapital (zum Beispiel Rentner) eine Photovoltaikanlage installieren will, das nötige Kapital aber nicht hat. Befürchtungen, der Kanton könnte da drauflegen, sind übertrieben. Tatsächliche Risiken kann er ja im Zins für solche Darlehen einpreisen.

Gut beraten war der Grosse Rat auch, dass er einen FDP-Vorstoss, der so hohe Mindestabstände für Windkraft festlegen wollte, dass diese im Aargau kaum noch möglich wären, bachab geschickt hat. Die Windenergie hat es auch so schon schwer genug. Doch nebst allem anderen brauchen wir auch ihren (kleinen) Anteil, wenn die Energiewende gelingen soll.