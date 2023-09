Grosser Rat Lucia Engeli folgt auf Silvia Dell'Aquila – Marco Hardmeier verzichtet auf Rückkehr Nach dem Rücktritt der Aarauer Stadträtin Silvia dell'Aquila aus dem Grossen Rat waren alle Augen auf Marco Hardmeier gerichtet. Der ehemalige Grossrat verzichtet allerdings auf eine Rückkehr, stattdessen folgt nun die Unterentfelder Gemeinderätin Lucia Engeli.

Rückt für Silvia Dell'Aquila in den Grossen Rat nach: Lucia Engeli. Bild: Henry Muchenberger

Am Dienstagmorgen hat die Aarauer Stadträin Silvia Dell'Aquila via Grossratspräsident Lukas Pfisterer bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Aargauer Grossrat zurückzieht. Als Grund dafür gab das SP-Fraktionsmitglied den grossen Arbeitsaufwand im Stadtrat an.

Nun steht die Nachfolge von Dell'Aquila fest, wie das Nachrichtenportal «ArgoviaToday» am Samstag schreibt. Lucia Engeli, Gemeinderätin in Unterentfelden, rückt in den Grossen Rat nach. In einem Schreiben der SP Aargau wird Engeli wie folgt zitiert: «Bei der politischen Arbeit, insbesondere als Gemeinderätin, sowie als Präsidentin des Fachausschusses Gesundheit und Soziales der SP, habe ich immer deutlicher erfahren, wie wichtig die kantonale Ebene der Politik ist, wenn man zukunftsgerichtete Lösungen entwickeln will.»

Gesundheitspolitik liegt Engeli am Herzen

Engeli, die als leitende Ärztin im Notfallzentrum der Hirslanden Klinik in Aarau tätig ist, freue sich darauf, auf kantonaler Ebene in der Legislative mitdiskutieren und mitarbeiten zu dürfen. Als Ärztin liege ihr insbesonders die Gesundheitspolitik am Herzen. Wichtig seien aber auch Umwelt-, Klima- und Energiethemen.

Nach Dell'Aquilas Rücktritt am Dienstag waren alle Augen auf Marco Hardmeier gerichtet. Dieser verzichtet allerdings auf eine Rückkehr in den Grossrat, wie er dem Regionalsender Tele M1 auf Anfrage erklärte. (luk)