Grosser Rat Integrationszentrum für bis zu 250 Flüchtlinge nimmt die erste Hürde Der Grosse Rat hat den Projektierungskredit in der Höhe von 4,95 Millionen Franken mit wenigen Gegenstimmen gutgeheissen. Das Integrationszentrum soll 2028 eröffnet werden.

Am Standort des früheren Kantonsschülerhauses zwischen Rohrerstrasse und Gleisanlagen in Aarau soll das Integrationszentrum entstehen. Der Altbau wird gegenwärtig als Asylheim genutzt. Michael Küng

Das Integrationszentrum für bis zu 250 Asylsuchende, das an der Rohrerstrasse in Aarau gebaut werden soll, hat die erste Hürde genommen. Der Grosse Rat hat an der gestrigen Sitzung einen Verpflichtungskredit über 4,95 Millionen Franken für die Projektierung mit 122 zu 5 Stimmen gutgeheissen. Über den Baukredit stimmt der Grosse Rat zu einem späteren Zeitpunkt ab.

Die Kommissionsmitglieder seien erleichtert, dass ein Standort gefunden werden konnte, der auf breite Akzeptanz stosse, sagte Alfred Merz (SP), Präsident der Kommission Allgemeine Verwaltung. Die Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher zeigten sich ebenfalls erfreut, dass im Aargau, nachdem jahrelang nach einem Standort gesucht worden war, endlich eine grosse Unterkunft für Flüchtlinge realisiert wird.

Sogar die SVP stimmt zu

Selbst die SVP stimmte dem Verpflichtungskredit zu, «obwohl es der Fraktion lieber wäre, kein Integrationszentrum zu bauen», wie Grossrätin Petra Kuster sagte. Die SVP anerkenne aber die Vorteile des Integrationszentrums.

Die Grünen sprachen von einem idealen Standort, die Verkehrssituation müsse aber noch einmal angeschaut werden. Zudem regten sie an zu prüfen, ob auch die Fassaden mit Fotovoltaik ausgerüstet werden können.

Die Bauarbeiten sollen 2026 beginnen, 2028 soll das Integrationszentrum den Betrieb aufnehmen. (nla)