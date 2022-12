Grosser Rat Grüne, SP, EVP und GLP wollen Solarausbau beschleunigen – die Regierung lehnt die Motion ab Eine überparteiliche Motion verlangt, dass der Kanton eine flächendeckende Planung zum Ausbau von Photovoltaik auf öffentlicher Infrastruktur erstellt. Der Regierungsrat ist bereit, die Motion als weniger verbindliches Postulat entgegenzunehmen.

Photovoltaikanlage auf dem Wasserkraftwerk Zufikon-Bremgarten. Severin Bigler

Der Ausbau von Photovoltaik (PV) auf kantonalen und vom Bund zur Verfügung gestellten Bauten soll im Aargau so schnell wie möglich vorangehen. Auch bei Autobahnen und Autostrassen. Das verlangt eine überparteiliche Motion von SP, Grünen, GLP und EVP. Sie fordern den Regierungsrat auf, eine flächendeckende Planung zu erstellen und dafür professionelle Planungsbüros zu beauftragen.

Die Regierung erachtet eine solche Potenzialanalyse grundsätzlich als sinnvoll, heisst es in der Antwort. In der Tat sei sie teilweise bereits im Gang: Im Rahmen des Entwicklungsschwerpunktes Klima arbeitet das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) bereits seit dem 7. April 2022 an einer Studie zum PV-Potenzial bei Kantonsstrassen und beim Tiefbau. Die Ergebnisse dürften im Januar vorliegen.

Auf Kantonsstrassen entscheidet der freie Markt

Im Zuge dessen bliebe aber noch abzuklären, wer die Solaranlagen bei Kantonsstrassen überhaupt baut und betreibt. Eine weiterführende Planung sei deshalb schwierig, schreibt der Regierungsrat. Denn es sei naheliegend, dass die Standorte ausgeschrieben werden, sprich, dass private Investoren diese Anlagen installieren. Womit wiederum «der freie Markt entscheiden würde, wie schnell sich der geforderte flächendeckende Zubau tatsächlich einstellen wird».

Im Klartext heisst das: Der Kanton kann den Solarausbau nicht genau planen, es sei denn, der Bau, Betrieb und Unterhalt von Solaranlagen würden in einem Aufgabenbereich der Verwaltung ergänzt und entsprechend finanziert.

Liegenschaften des Kantons: Man ist schon dran

Das Solarpotenzial von Hochbauten des Kantons ist ebenfalls bereits in Prüfung durch einen externen Fachspezialisten. Aufgrund einer Motion von SP-Grossrat Martin Brügger, die als Postulat überwiesen wurde, prüft der Kanton das Solarpotenzial von Dächern, Fassaden und der Umgebung von kantonalen Liegenschaften. Zudem hat die Regierung vom Grossen Rat seit November 2021 den klaren Auftrag, PV-Anlagen, wo immer möglich, zu planen oder zu begründen, weshalb man keine erbaut hat.

Autobahnen: Ausserhalb der Kompetenz des Kantons

Seit September 2022 läuft ein Bewerbungsverfahren beim Bundesamt für Strassen zum Ausbau von Solaranlagen auf Lärmschutzwänden und Rastplätzen. 57 Projekte befinden sich im Aargau. Der Kanton sei aber nicht in der Lage, diese Infrastrukturen selbst zu bebauen, schreibt der Regierungsrat. Ausserdem sei die Nutzung vorhandener Flächen bei weiteren Bundesbauten im Aargau wie dem Paul-Scherrer-Institut oder Liegenschaften der ETH bereits vorgesehen.

Gemeinden: Beratung intensiviert

Bei kommunalen Infrastrukturen, die ebenfalls Gegenstand der Motion waren, kann der Kanton keinen direkten Einfluss nehmen. Er will aber die Beratung der Gemeinden intensivieren.

Infolge all dieser Überlegungen schlägt der Kanton vor, die Motion als Postulat entgegenzunehmen und somit seine Prüfungsarbeit im Bereich PV-Ausbau auf öffentlichen Bauten weiterzuführen.