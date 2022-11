Grosser Rat Grosse Energiedebatte am Dienstag: Wie soll die Energiezukunft aussehen? Im Energiemarkt geht es derzeit drunter und drüber. Jetzt laufen grosse Anstrengungen, damit im Winter genug Strom und Gas zur Verfügung steht. Im Grossen Rat werden über ein Dutzend Vorstösse und Forderungen zum Thema behandelt.

Schnappschuss von einem Wahlgeschäft in der Grossratssitzung vom 6. September 2022. Sandra Ardizzone/AGR

Am Dienstag tagt der Grosse Rat erstmals wieder seit den Herbstferien. Ein Schwerpunkt gilt dabei der Energiezukunft. Äusserer Anlass ist die Behandlung von einem Dutzend FDP-Vorstössen sowie Energievorstössen von Grünen, SP, Grünliberalen und Mitte.

Der Start der Energiedebatte erfolgt mit den schon im März eingereichten Motionen, Postulaten und Interpellationen der FDP-Fraktion. In einer ersten Motion (Sprecher Silvan Hilfiker) verlangen die Freisinnigen Investitionen in der Schweiz zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. In einer zweiten Motion (Sprecher Bruno Tüscher) verlangen sie die Erweiterung der Gefährdungsanalyse um das Risiko einer Strommangellage.

Visualisierung der AEW Energie AG. Sie zeigt, wie das geplante Windkraftwerk auf dem Lindenberg aussehen könnte. Melanie Burgener/Aargauer Zeitung

In einer dritten Motion verlangt die Fraktion Rahmenbedingungen für Gaskraftwerke oder Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK) als Überbrückungstechnologie zur Abwendung einer Strommangellage. Da hat der Bund zwischenzeitlich aus schierer Not einen Entscheid gefällt. Schliesslich verlangen sie einen bestimmten Mindestabstand zwischen Windenergieanlagen «zur Erhöhung der Planungssicherheit» und eine Forschungsoffensive.

Mit zwei Postulaten will die FDP einen Geothermiekataster, um das Erdwärmepotenzial im Aargau zu identifizieren, und den Abbau der Baubürokratie. Ausser beim Windenergievorstoss (Ablehnung) ist die Regierung bereit, die FDP-Anliegen als Postulate entgegenzunehmen. Zwei Vorstösse würde die Regierung dann auch grad abschreiben lassen.

SP, Grüne und Grünliberale fordern Überarbeitung der Energiestrategie

Doch auch SP, Grüne und Grünliberale machen Druck auf die kantonale Energiepolitik. So verlangen Mirjam Kosch (Grüne/Sprecherin), Jonas Fricker (Grüne), Gabi Lauper Richner (SP), Gian von Planta (GLP) und Martin Brügger (SP) eine «aktuelle und zukunftsgerichtete Energiestrategie für den Energiekanton Aargau». Ihr Ziel ist die Überarbeitung dieser Strategie von 2015 innerhalb eines Jahres.

In allen Handlungsfeldern sollen quantitative Zielpfade bis 2035 und Zwischenschritte bis 2050 definiert werde. Das Monitoring soll jährlich erfolgen und die Zielgrössen sollen in den Aufgaben- und Finanzplan integriert werden. Zusätzlich fordern die Motionärinnen und Motionäre: «Wenn der Kanton innerhalb zweier aufeinanderfolgender Jahre ein Ziel verfehlt, muss die Regierung Vorschläge unterbreiten, mit welchen Massnahmen der Kanton wieder auf den entsprechenden Zielpfad zurückfindet.»

Regierung: Dann braucht die Abteilung Energie mehr Leute

Die Regierung lehnt die Motion ab beziehungsweise wäre bereit, sie abgeschwächt als Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. Sie unterstütze prinzipiell das Anliegen, die Energiestrategie zu überarbeiten, schreibt sie. Sie prüfe das gern und erstatte dann Bericht. wie und in welcher Form die Strategie neu ausgerichtet werden soll. Sie macht aber klar: Falls der Vorstoss als verbindlicher Auftrag überwiesen werden sollte, bräuchte die bereits unter Hochdruck arbeitende Abteilung Energie des Kantons mehr Leute.

Photovoltaikanlagen rund um den Zopfplatz auf den Gebäuden der Gemeinde Staufen. zvg/Aargauer Zeitung

Deutlich mehr Geld für die Solarinitiative?

In einer weiteren Motion ertönt der Ruf nach einer stärkeren Solaroffensive. Eingereicht wurde sie von Thomas Baumann (Grüne), Ralf Bucher (Mitte, Sprecher), Gian von Planta (GLP), Martin Brügger (SP), Andre Rotzetter (Mitte) und Uriel Seibert (EVP) fordern eine Ergänzung dieser Offensive. Der Kanton solle Darlehen für den Zubau von Photovoltaikanlagen (PV) zur Verfügung stellen.

Diesen Vorstoss lehnt die Regierung ab. Der Zubau von PV-Anlagen in der Schweiz nehme jährlich zu, der Branchenverband Swissolar erwarte für das aktuelle Jahr einen weiteren Rekord. Aktuell decke PV in der Schweiz 4,9 Prozent des Stromverbrauchs. Wer zubauen wolle, müsse derzeit mit Wartezeiten rechnen. PV-Anlagen würden auf Bundesebene einheitlich gefördert. Gewiss brauche es markant mehr PV-Anlagen. Weiter schreibt die Regierung: «Es gibt Widrigkeiten, die eine deutliche Steigerung des Zubaus behindern, jedoch werden fehlende Mittel für die Finanzierung von PV-Anlagen nicht als wesentliches Problem erachtet.»