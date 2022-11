Grosser Rat Gesetzesrevision einstimmig zugestimmt: Infotag des Zivilschutzes soll für alle obligatorisch sein Auch im Aargau lebende Frauen und Ausländer sollen sich über den Zivilschutz informieren müssen. Der Grosse Rat hat in der ersten Lesung einer Gesetzesrevision zugestimmt.

Das nationale totalrevidierte Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz ist 2021 in Kraft getreten. Deshalb muss nun auch die kantonale Gesetzgebung angepasst werden. Der Grosse Rat hat der Gesetzesrevision am Dienstag in erster Lesung einstimmig mit 128 zu 0 Stimmen zugestimmt.

Zu reden gegeben hat der Vorschlag der Regierung, einen obligatorischen Informationstag einzuführen. Nicht nur für Schweizer Männer, die dienstpflichtig sind, sondern auch für Frauen und Ausländer. Der Regierungsrat erhofft sich, so mehr Freiwillige für den Bevölkerungsschutz rekrutieren zu können. Wer dem obligatorischen Infotag fernbleibt, soll mit einer Busse bis zu 500 Franken bestraft werden.

Die FDP zeigte sich in der Debatte kritisch. Wichtig sei, dass mit den obligatorischen Infotagen auch wirklich ein Nutzen generiert werde, sagte Bruno Tüscher. Für die Mitte ist klar, dass es jetzt grosse Anstrengungen braucht, um die Bestände zu erhalten und auch die SVP ist mit der Vorlage einverstanden.

In der EVP sei der obligatorische Infotag ebenfalls umstritten, sagte Lutz Fischer-Lamprecht. Die Fraktion habe zwar grossmehrheitlich Sympathien dafür und jungen Erwachsenen falle «kein Zacken aus der Krone, wenn sie an diesem Tag teilnehmen». Es sei aber fraglich, was ein solcher Tag überhaupt nütze. Auch in der GLP-Fraktion sei das Gesetz, bis auf den obligatorischen Infotag, unbestritten, sagte Manuela Ernst.

SP forderte eine Entschädigung für die Teilnahme am Infotag

Die Grünen sind die einzigen, die gegen den Infotag sind. Isabelle Schmid gab zu bedenken, es werde auch andere freiwillige Arbeit geleistet. Es sei deshalb «einseitig und unausgewogen», wenn der Kanton eine Sicherheitsveranstaltung durchführe. Die Fraktion verzichtete aber darauf, einen Antrag zu stellen und trat auf die Vorlage ein.

Die SP begrüsst, dass alle Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Aber freiwilliges Engagement müsse man sich leisten können, sagte Fraktionssprecherin Lelia Hunziker. Die SP verlangte deshalb, die Teilnahme am Infotag müsse entschädigt werden, sonst sei sie für die Ärmeren nicht machbar. Im Parlament blieb dieser Prüfungsantrag chancenlos.

Anders der Prüfungsantrag von Jeanine Glarner. Die FDP-Grossrätin befürchtete, dass das Büssen jener Personen, die nicht zum Infotag erscheinen, zu einem riesigen Aufwand führen könnte. Sie verlangte deshalb, dass der Regierungsrat auf die zweite Lesung aufzeigt, wie das Bussenwesen möglichst speditiv möglich ist. Ihr Antrag wurde mit nur einer Gegenstimme gutgeheissen. Ebenso der Prüfungsantrag der Sicherheitskommission, der verlangt, dass der Regierungsrat auf die zweite Lesung aufzeigt, wie der Erfolg der Infoveranstaltung nach fünf Jahren überprüft werden kann. (nla/eva)