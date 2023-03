Grosser Rat Gemeindegesetz nimmt erste Hürde: Aargauer verlieren nach einer Fusion ihren alten Heimatort nicht ganz Der Grosse Rat hat am Dienstag der Änderung des Gemeindegesetzes in erster Lesung zugestimmt. Dank der Änderung kann im Pass auch nach einer Fusion der bisherige Heimatort in Klammern angefügt werden.

Am Sonntag haben Turgi und Baden Ja zur Fusion gesagt: Als Heimatort soll Turgi aber nicht ganz verschwinden. Bild: Hanspeter Kühni

Turgi gehört ab 2024 zu Baden. Letztes Wochenende haben die Badener und die Turgemer Stimmbevölkerung deutlich Ja zur Fusion gesagt. Ein solcher Zusammenschluss hat Auswirkungen auf den Heimatort. Wer Bürgerin oder Bürger von Turgi ist, hat ab nächstem Jahr den Heimatort Baden.

Wer seinen «alten» Heimatort nicht ganz verlieren will, soll weiterhin die Möglichkeit haben, diesen in Klammer anzufügen. Anstatt Baden würde es dann im Pass Baden (Turgi) heissen. Der Grosse Rat hat einer entsprechenden Änderung des Gemeindegesetzes am Dienstag in erster Lesung deutlich mit 99 zu 24 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.

Den Heimatort zu verlieren, könne von Personen als Identitätsverlust empfunden werden, argumentierte Daniel Mosimann für die SP-Fraktion, welche die Änderung in einem Postulat gefordert hatte. Auch die Grünen haben sich einstimmig für den Heimatort in Klammern ausgesprochen. Wenn es jemandem helfe, den alten Heimatort weiterhin festzuhalten, stünden die Grünen diesem Wunsch nicht im Weg, sagte Andreas Fischer Bargetzi.

Wappenscheibe für Nostalgiker

Widerstand gab es einzig von der GLP und von Teilen der FDP. Lukas Huber sagte namens der GLP, offizielle Dokumente seien nicht dazu da, um Geschichtsschreibung zu leisten. Wer an seinem Heimatort hänge, könne sich eine Wappenscheibe machen lassen. Gérald Strub (FDP) begründete die ablehnende Haltung der Fraktionsmehrheit mit der abnehmenden Bedeutung des Heimatortes. Die Freisinnigen befürchten ausserdem eine Verkomplizierung.

Die SVP-Fraktion hatte wie bereits in der Anhörung kein Problem mit dem Heimatort in Klammern. Sie störte sich aber daran, dass im Gesetz gegendert wird. Sie verlangte, anstatt Gemeindebürgerinnen und -bürger nur die männliche Form ins Gesetz zu schreiben. Mit diesem Antrag blieb die SVP allerdings chancenlos.

Regierungsrat Dieter Egli führte aus, es gehe mit der Gesetzesänderung nicht um die Gemeindenamen im Register, sondern um einen «rechtsunverbindlichen Hinweis». Dieser Hinweis sei möglich, andere Kantone würden das auch machen und es habe sich bewährt. Das Ausschreiben beider Geschlechter im Gesetz, so Egli, entspreche übrigens der gängigen Praxis.