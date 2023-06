Grosser RAt Gegen den Lehrermangel: Grosser Rat will bezahlte Begleitpersonen, aber keine Lohnerhöhung für Pensionierte Die Geschäfte des Bildungsdepartements drehten sich am Dienstag mehrheitlich um das Thema der Stunde an den Aargauer Schulen: Den Lehrer- und Fachpersonenmangel. Eine Veränderung hat der Rat beschlossen.

Stress im Schulzimmer. Der Lehrpersonenmangel und schwierige Schülerinnen und Schüler belasten die Aargauer Schulen. Der Grosse Rat sucht Lösungen. Bild: Keystone

Ausführlich befasste sich der Grosse Rat am Dienstag mit den Geschäften des Bildungsdepartements – und damit direkt oder indirekt mit dem Lehrpersonenmangel an den Schulen. Zwei Monate vor Schuljahresbeginn schlagen in den Medien Schulleitungen und Lehrerverband Alarm. Es ist nicht das erste Mal, der Ruf nach Lösungen wird aber von Jahr zu Jahr lauter. Es fehlt an qualifizierten Lehrerinnen und ausgebildeten Heilpädagogen, darin schien sich das Parlament einig.

Die Gründe für den Lehrpersonenmangel an den Aargauer Schulen seien enorm vielschichtig, ebenso die Lösungsansätze, sagte Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Entsprechend sei der Kanton längst dabei, Massnahmen zu prüfen und umzusetzen. Auch auf die Idee, Lehrpersonen beim Berufseinstieg besser zu unterstützen, in der Hoffnung, sie bleiben dann dem Beruf und der Schule treu, sei das Bildungsdepartement schon gekommen.

Ein entsprechender Vorstoss lag am Dienstag dennoch auf dem Tisch. Eine qualifizierte, erfahrene Lehrperson soll während zwei Jahren eine Kollegin in ihrem Berufseinstieg unterstützen. Dafür soll sie entschädigt werden, was der Kanton übernehmen würde. Grossrätinnen und Grossräte aller Fraktionen forderten die Prüfung. Gerade weil er bereits dabei ist, das zu prüfen, wollte der Regierungsrat das Postulat entgegennehmen.

SVP gegen ein neues Kässeli

Das wurde jedoch bestritten. Für die Anstellung, und damit auch für den Berufseinstieg, sei die Schule vor Ort zuständig, sagte Martin Bossert (EDU). Diese könne ihre Ressourcen einsetzen, wie sie wolle, also auch dafür, Begleitpersonen zu entschädigen. Die SVP-Fraktion sei dagegen, hier ein weiteres Kässeli zu öffnen und lehne das Begehren ab.

Damit war sie allerdings alleine. Es wäre falsch, das Postulat nicht zu überweisen, sagte etwa Titus Meier für die FDP. Auch seine Fraktion wolle eigentlich keine zusätzlichen Mittel einsetzen. Gegen den akuten Fachkräftemangel an den Schulen müsse man aber jede Möglichkeit prüfen. Zustimmung kam auch von den anderen Fraktionen, das Postulat wurde schliesslich mit 87 Ja- zu 43 Nein-Stimmen überwiesen.

Externer Lernraum für Kinder mit Förderbedarf?

Gegen die übermässige Belastung der Lehrpersonen hätte auch der nächste Vorstoss helfen sollen, allerdings wurde dieser ebenso deutlich abgelehnt wie der erste angenommen. Das Postulat von EDU-Grossrat Martin Bossert, eingereicht mit Suzanne Marclay (FDP) und Kathrin Hasler (SVP), wollte Lernraum für Kinder mit Förderbedarf ausserhalb der Klasse prüfen. Und zwar dann, wenn der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf die Quote von zehn Prozent pro Klasse nicht überschreitet.

Auch der Entscheid, ob eine Schule Kleinklassen schafft oder nicht, solle grundsätzlich bei der Schule vor Ort liegen, sagte Titus Meier für die FDP. Ein Teil seiner Fraktion werde zustimmen, stellte er in Aussicht. Man sehe, dass es sich bei diesem Anliegen um einen Hilferuf von Schulen handle, die am Anschlag seien. Dass das Postulat ein wichtiges Thema anspreche, sagte auch Markus Lang (GLP). Die Ansprüche an die Lehrpersonen seien durch Kinder mit Förderbedarf angestiegen. Ein Richtwert dafür, wie viele dieser Kinder in einer Klasse sein dürfen, sei aber unsinnig.

Hürzeler: Zehn-Prozent-Quote ist «jenseits»

Das findet auch Bildungsdirektor Alex Hürzeler. Zwar sei spezieller Lernraum für einige Kinder durchaus nötig, was die Schulen mit Kleinklassen auch umsetzen könnten. Problematisch aber sei die Quote, «ein fixer Richtwert von zehn Prozent ist jenseits». Es sei «absolut nicht realistisch», zumal pro Klasse im Durchschnitt ganze 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler Förderbedarf hätten.

Da bringe es auch nichts, mehr Sonderschulplätze aufzubauen – schliesslich handle es sich bei jenen Kindern, welche die Schule belasten, nicht um kognitiv beeinträchtigte, sondern um sozial schwierige. Der Grosse Rat folgte diesen Argumenten und lehnte den Vorstoss mit 84 zu 47 Stimmen ab.

Mehr Lohn für Pensionierte, die weiter unterrichten?

Auf wenig Wohlwollen stiess auch die Motion von Jürg Baur (Mitte), die eine adäquate Entlöhnung von pensionierten Lehrpersonen forderte, die ohne Unterbruch nach der Pensionierung weiterarbeiten oder eine Stellvertretung übernehmen. Durch die Einführung des neuen Lohnsystems verlieren sie nach der Pensionierung den Besitzstand und verdienen damit weniger als im regulären Arbeitsverhältnis.

Es sei eine Tatsache, dass finanzielle Anreize dazu beitragen, Personal zu gewinnen und zu halten, sagte Motionär Baur. Er hatte die Linken auf seiner Seite. Ideal sei die Einstellung Pensionierter nicht, sagte Carol Demarmels für die SP-Fraktion. Doch es gehöre zu den Möglichkeiten, die man gegen den Lehrpersonenmangel ergreifen könne, «setzen wir ein Zeichen», meinte sie.

Doch die Mehrheit des Parlaments war auf der Seite des Regierungsrats. FDP, SVP und EVP stellten sich gegen die Motion. Der gestrichene Besitzstand werde durch die wegfallenden Sozialabgaben kompensiert, begründete das etwa Miro Barp für die SVP. Mit 82 zu 50 Stimmen wurde das Begehren schliesslich abgelehnt.

Stipendienwesen und stärkere Berufsbildung werden geprüft

Nur um den Lehrpersonenmangel ging es dann doch nicht. Aus dem Bildungsdepartement hatte der Grosse Rat noch weitere Geschäfte zu beraten und beschliessen. So hat er den Bericht zu den Rahmenbedingungen für den Aufbau und die Führung von Tagesschulen zur Kenntnis genommen und das entsprechende Postulat dazu einstimmig abgeschrieben.

Weniger deutlich war die Haltung des Grossen Rats zur Verschlankung des Schulpsychologischen Dienstes. Ein Postulat von fünf SVP-Parlamentsmitglieder forderte eine Prüfung für Kürzungen. Der Regierungsrat lehnte das ab mit der Begründung, beim Schulpsychologischen Dienst habe man bereits gestrafft. Dem folgte die Grossratsmehrheit mit 93 zu 41 Stimmen– ausser der SVP lehnten das begehren alle Fraktionen ab.

Gar nicht erst zur Abstimmung kamen zwei weitere Postulate. Ein Bericht zur Stärkung der Berufsbildung, wie es die Fraktionen der SVP und der FDP verlangten, wurde vom Regierungsrat entgegengenommen, was unbestritten war.

Ebenso das Anliegen von Simona Brizzi (SP, Sprecherin) für eine Überprüfung der Auswirkungen des neuen Splittingmodells bei den Stipendien. Seit der Einführung des Modells, das Ausbildungsbeiträge teilweise als zinslose Darlehen, teilweise als Stipendien auszahlt, ist der Aargau im Stipendienwesen der knausrigste Kanton.