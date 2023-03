Windisch Frau angeschossen und verletzt – Polizei verhaftet mutmasslichen Täter nach Grossfahndung

In Windisch wurde am Dienstagmittag eine Frau in einem Auto angeschossen. Der Einsatzort war unter anderem beim Schulhaus Dohlenzelg. Nach einer Grossfahndung nach dem mutmasslichen Täter konnte die Polizei am Abend einen 43-jährigen Tatverdächtigen verhaften.