Grosser Rat Das Parlament nimmt den Corona-Bericht zur Kenntnis – aber nicht alle sind einverstanden Der Corona-Bericht der Regierung war Thema im Grossen Rat. Die Fraktionen sind insgesamt zufrieden mit den Ausführungen. Für Maya Meier (SVP) kommt eine kritische Auseinandersetzung aber klar zu kurz.

So tagte der Grosse Rat während der Pandemie: Mit Abstand und Maske in der Umweltarena in Spreitenbach. (Fotografiert am 16. März 2021) Sandra Ardizzone

Der Grosse Rat diskutierte am Dienstagmorgen als erstes den Corona-Bericht des Regierungsrats. Vor zwei Jahren hatte die FDP per Vorstoss einen solchen gefordert. Die Erkenntnisse sollten weiteren Handlungsbedarf aufzeigen und vor allem dafür sogen, dass der Kanton im nächsten Krisenfall besser gewappnet sein wird. Im Mai hat der Regierungsrat den Bericht veröffentlicht. Insgesamt kommt das Krisenmanagement gut weg, unter den gegebenen, schwierigen Umständen habe es gut funktioniert, kommt der Bericht zum Schluss.

Die Kommission Gesundheit und Sozialwesen (GSW) empfahl den Bericht einstimmig zur Annahme, wie Kommissionspräsident Severin Lüscher (Grüne) ausführte. Der Bericht sei aber eher «eine Auslegeordnung, ein Statusreport, ein Arbeitspapier als ein Dokument für die Geschichtsbücher», so Lüscher.

Er beziehe sich dezidiert auf die Krisenbewältigung von Regierung und Verwaltung aus einer Innensicht, auf politische Wertungen werde verzichtet. «Auch über die Rolle und das Funktionieren des Grossen Rats lesen wir hier nichts, das müssten wir gegebenenfalls besser aufarbeiten», findet Lüscher. Diese fehlenden Aspekte müssten unverzüglich in Angriff genommen werden.

Alle Fraktionen insgesamt einverstanden

Der Bericht sei insgesamt zufriedenstellend, fanden alle Fraktionen. Es fehlten aber die Angaben dazu, was die Pandemie schliesslich gekostet habe, monierte Adrian Gräub für die SVP-Fraktion. Das solle nachgeliefert werden. Weiter halte die SVP einige der Massnahmen als zu simpel beschrieben, der Bericht verzichte auf wichtige Reflexionen zu Maskenpflicht oder Vorpreschen der Regierung bei den Ladenschliessungen.

Die SP wiederum nahm beruhigt zur Kenntnis, dass die viel zitierten Gräben in der Gesellschaft weitgehend wieder geschlossen wurden, vor allem aber, dass mit den Massnahmen eine Überlastung des Gesundheitswesens weitgehend ausgeblieben ist, wie Jürg Knuchel für die Fraktion sagte. Für die Grünen erinnerte Nicola Bossard daran, dass man sich mit der Klimaerwärmung auch in einer Krise befinde. Corona habe gezeigt, dass solche lösbar sind, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Und die GLP wünscht sich in einer nächsten Krise weniger Föderalismus.

Maya Meier hat Urvertrauen verloren

Die FDP, auf deren Postulat der Bericht zurückgeht, sieht hingegen die Forderungen daraus nicht als erfüllt, namentlich in Bezug auf die bildungspolitischen und rechtlichen Aspekte. Die Freisinnigen hätten sich eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema gewünscht.

Nur bei wenigen Grossrätinnen und Grossräten kam der Bericht aber insgesamt schlecht an. Eine war Maya Meier (SVP), die auch während der Pandemie, etwa bei der Maskenpflicht für Kinder, auf die Gefahren der Pandemie hinwies. Massnahmen würden gar nicht hinterfragt, sagte sie. Sie habe das Urvertrauen in den Staat verloren.

Dennoch: Der Grosse Rat nahm den Bericht mit 125 Ja zu 7 Nein-Stimmen klar an.