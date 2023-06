Grosser Rat Aargau «Ich werde ich die Plenums-Debatten nicht allzu sehr vermissen» – zwei langjährige Grossräte der Mitte-Fraktion treten zurück Hans-Ruedi Hottiger (Zofingen) und René Huber (Leuggern) haben heute ihren Rücktritt aus dem Grossen Rat bekanntgegeben. Ein Rücktrittsschreiben sorgte dabei für Gelächter im Saal.

«Mit Hans-Ruedi Hottiger und René Huber verliert die Mitte-Fraktion zwei Mitglieder mit einem fundierten und grossen Fachwissen», teilt die Mitte am Dienstagmorgen mit. Hottiger gehört dem Grossen Rat seit April 2009 an, Huber seit April 2003.

Hans-Ruedi Hottiger war auch Stadtammann von Zofingen. Britta Gut

Als Parteiloser war Hottiger während der ganzen Zeit Mitglied der Mitte-Fraktion (vormals CVP). Er startete als Mitglied der Kommission Bildung, Kultur und Sport (BKS). Danach nahm er Einsitz in die Kommission AWV, bevor er dann 2013 in die Kommission Umwelt, Bau, Verkehr, Energie und Raumordnung (BVU) wechselte.

Erfüllend, weil vermehrt sach- und weniger ideologieorientiert, war für den Zofinger neben den Kommissionsberatungen vor allem die Mitarbeit in den vorbereitenden Arbeitsgruppen der Departemente, in die er in seinen Funktionen als Stadtammann oder Repla-Präsident Einsitz nehmen durfte. So zum Beispiel in diejenigen zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans oder die Erarbeitung des neuen Finanz- und Lastenausgleichs.

Ineffiziente Parlamentsarbeit

In seinem an der Grossratssitzung vorgelesenen Rücktrittsschreiben gestand Hottiger, dass er die Parlamentsarbeit zunächst als ineffizient empfunden habe, was für Gelächter im Saal sorgte. Erst mit mehr Erfahrung sei es dann besser geworden. «Die Arbeit im kantonalen Parlament war für mich alles in allem sehr bereichernd, trotzdem werde ich die Plenums-Debatten nicht allzu sehr vermissen», sagt er denn auch abschliessend.

Vor über zehn Jahren hat René Huber seine erste Grossratssitzung erlebt. In der ersten Amtsperiode war er Mitglied der Kommission Allgemeine Verwaltung. 2017 wechselte er dann in die Kommission Gesundheit und Soziales, wo er sein breites Fachwissen als Direktor des Asana Spitals Leuggern einbringen konnte.

«Benötige mehr zeitliche Ressourcen»

Rene Huber ist auch Direktor am Spital Leuggern Alexander Wagner

Das Gesundheitswesen steht mehr denn je im Wandel, und die Herausforderungen sind in den letzten Monaten massiv angestiegen. Das spürt auch Huber. «Als Direktor eines kleinen Regionalspitals mit schlanker Organisationsstruktur steht mir kein Stab zur Verfügung, viele Aufgaben liegen deshalb direkt auch bei mir. Ich benötige mehr zeitliche Ressourcen für die beruflichen Herausforderungen und möchte auch im Privatleben neue Projekte starten», begründete René Huber seinen Rücktritt in einem Schreiben.

Und er mahnt abschliessend noch einmal: «Denkt immer daran, wie wichtig die regionale Gesundheitsversorgung für die Sicherheit der Bevölkerung und die Attraktivität unserer Regionen ist. Tragt Sorge dazu.»

Hottigers Nachfolge tritt Robert Weishaupt, Unternehmer und Stadtrat aus Zofingen, an. Den freiwerdenden Sitz von René Huber übernimmt Architekt Philipp Laube aus Lengnau. (pin)