Grosser Rat 238 Millionen Franken vom Überschuss fliessen ins Reservekässeli – 50 Millionen in die Schuldentilgung Der unerwartete Überschuss von 288 Millionen Franken wird auf Antrag einer rechten Kommissionsminderheit am Dienstag sowohl in die Ausgleichsreserve als auch in die Schuldentilgung fliessen.

Für das Jahr 2020 konnte die Regierung im Frühling einen unerwarteten Überschuss von 288,2 Millionen Franken präsentieren. Sie beantragte dem Grossen Rat, dieses Geld vollumfänglich in das Reservekässeli für schwierige Zeiten (die Ausgleichsreserve) einzulegen. Wäre ihr das Kantonsparlament gestern vollumfänglich gefolgt, lägen per Ende 2020 insgesamt 771,6 Millionen Franken darin.

Allein, eine rechte Kommissionsminderheit beantragte bei der Beratung in Spreitenbach, 188,2 Millionen für die Ausgleichsreserve seien genug, 100 Millionen vom Überschuss müssten stattdessen in die Schuldentilgung fliessen. Rotgrün verteidigte den Regierungsantrag und argumentierte, man werde das Geld wegen Corona und für Nachholbedürfnisse bei Gesundheit, Bildung etc. noch brauchen, es sei der falsche Zeitpunkt für Schuldentilgung.

GLP: 50 Mio. für Schuldentilgung, 238 Mio. ins Reservekässeli

Es obsiegte schliesslich mit Unterstützung von SVP und FDP ein Kompromissantrag der GLP, «nur» 50 Millionen Franken vom Überschuss für die Schuldentilgung zu verwenden und dafür nur 238,2 Millionen Franken in die Ausgeleichsreserve zu legen.

Finanzdirektor Markus Dieth hatte sich zuvor dagegen gewehrt, zusätzlich 100 Millionen Franken fürs Schuldentilgen einzusetzen. Er erinnerte daran, dass der Kanton trotz dem hohen Überschuss zusätzlich Schulden im Umfang von 107,1 Millionen Franken abbaue. Dieth: «Darüber hinaus noch zusätzlichen Schuldenabbau vorzusehen, lehnt der Regierungsrat angesichts der hohen Unsicherheit, die mit der anhaltenden Covid-19-Pandemie verbunden ist, und den strategisch wichtigen politischen Vorhaben wie der Steuergesetzrevision und Investitionen in zwei neue Mittelschulen zum heutigen Zeitpunkt ab.»

Gerade in dieser Phase der hohen Planungsunsicherheit sollte man für Stabilität sorgen und den Überschuss in die Reserve einlegen, mahnte er. So behalte man die Zügel in der Hand und verfüge über den nötigen Handlungsspielraum zur Bewältigung der finanzpolitischen Herausforderungen. Der Schuldenstand des Aargaus wäre denn auch nach regierungsrätlicher Botschaft per Ende 2020 auf 765,6 Millionen Franken gesunken. Jetzt, nachdem der Grosse Rat gegen den Antrag der Regierung 50 Millionen Franken aus dem Überschuss 2020 ebenfalls für die Schuldentilgung einsetzt, sinken die Schulden entsprechend weiter.

Sondereffekte prägten die Superrechnung 2020 mit

Die Rechnung 2020 war geprägt von sehr hohen Mehrerträgen, die deutlich höher sind als die Covid-19-bedingten Mehraufwände und Mindererträge. Die Nationalbank gewährte eine vierfache Ausschüttung, was allein einen Mehrertrag gegenüber dem Budget von 158,5 Millionen Franken brachte.

Zusätzlich fielen die Steuererträge 2020 um 77,5 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Substanziell höhere Erträge waren bei den kantonalen Steuern zu verzeichnen. Zum guten Ergebnis trugen insbesondere die Kantonssteuern von natürlichen Personen bei (+46,1 Millionen Franken). Über dem Budget lagen auch die Anteile Bundessteuern. Das Budget bei den Kantonssteuern juristische Personen wurde indessen um 5,9 Millionen Franken verpasst. Erwartet wird, dass die Einnahmen bei den Firmensteuern als Folge der Coronamassnahmen (Lockdown und spätere Einschränkungen) zeitverzögert sinken werden.