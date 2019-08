Der Benzinpreisvergleich der AZ vom Mittwoch stiess auf grosses Interesse. Und er hat im Nachhinein einen noch grösseren Preisbrecher zutage gefördert: ein Familienunternehmen in Oberkulm. Bei Roman und Hansruedi Faes gibts den Liter Bleifrei 95 aktuell für 1.48 Franken. Damit unterbieten sie Preisbrecher Adel Mustapha aus Holderbank um 0,9 Rappen.

Roman und Hansruedi Faes kennen ihre besten Kunden. «Schau mal Roman, das ist Frau Gerber an der Tankstelle, oder?», fragt Vater Hansruedi seinen Sohn. Er ist Inhaber der Garage Faes, Roman Geschäftsführer. «Ich staune manchmal, woher die Leute zu uns tanken kommen», sagt Hansruedi Faes. «Sogar aus Zürich und Nidwalden besuchen sie uns mit ihren Kanistern.» Schon seit je her bilden sich Freitags und Samstags lange Warteschlangen an der kleinen Tankstelle im Dorf. «Wir waren schon immer so günstig», sagt der Inhaber. Die Tankstelle betreibt die Familie nur gerade kostendeckend. Sie ist Werbung für ihre Citroën-Garage. «So können wir ein paar Leute zu uns in die Seitenstrasse bringen und auf uns aufmerksam machen», erklärt Hansruedi Faes.

Geschäft in dritter Generation

Die Garage hat vor über 50 Jahren sein Vater gegründet, ursprünglich als Karosserie-Werkstatt. Zur Verkaufsstelle von Neuwagen wurde sie schon kurze Zeit später, als ein Vertreter von Citroën bei Familie Faes vorbeikam und ihr die Idee einer Verkaufsstelle schmackhaft machen konnte. «In zwei Jahren feiern wir nun bereits das 50-jährige Jubiläum als Citroen-Garage», sagt Roman Faes. Der ehemalige Wirtschaftsprüfer ist vor vier Jahren in das Unternehmen eingetreten und leitet das Geschäft seit der Pensionierung des Vaters. Damit wird das Unternehmen Faes nun bereits in dritter Generation geführt.