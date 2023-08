Wer hat bessere Chancen? Melanie del Fabro, die knapp 18-jährig die Jugend vertritt oder Christa Ruggaber, die mit 85 Jahren genau weiss, was die Senioren bewegt? Die eine will für die JUSO, die andere für die Liberalen in den Nationalrat. Tele M1 begleitete die jüngste und die älteste Nationalratskandidatin bei einem gemeinsamen Spaziergang.