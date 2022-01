Rothrist Grosseinsatz: Drei Männer vorläufig festgenommen Mehrere Tele-M1-Zuschauer beobachteten am Mittwochabend einen Grosseinsatz in Rothrist. Dabei wurden drei Männer vorläufig festgenommen, wegen Verdachts auf gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

ArgoviaToday / Severin Mayer

In Rothrist kam es am Mittwochabend zu einem Grosseinsatz, wie mehrere Zuschauer gegenüber Tele M1 meldeten. Dies bestätigt Alex Dutler, Mediensprecher Staatsanwaltschaft Aargau, auf Anfrage. Der Grosseinsatz habe im Zusammenhang mit einer Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Zofingen Kulm stattgefunden. Ermittelt wird gegen drei ungarische Beschuldigte, die wegen gewerbe- und bandenmässigen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung (also Einbruchdiebstahl) verdächtigt werden.

Die Beschuldigten sind vorläufig festgenommen. Beim Zwangsmassnahmengericht wird die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen.

Update folgt.