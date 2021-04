Grosseinsatz Spezialkräfte der Kantonspolizei Aargau überwältigen in Spreitenbach einen Mann Hinter dem Kino Pathé in Spreitenbach ist ein Grosseinsatz der Kantonspolizei Aargau über die Bühne gegangen. Auch die Sprungretter der Feuerwehr waren aufgeboten. Ein psychisch kranker Mann hatte sich in seiner Wohnung verschanzt, Anwohner wollen Schüsse gehört haben.

8 Bilder 8 Bilder Grosseinsatz beim Kino Pathé in Spreitenbach. Raphael Rohner

Mehrere Dutzend Polizisten in schwerer Montur mit Hauben und Helm stehen um einen Wohnblock und haben ihn abgeriegelt. Näher als 100 Meter kommt man nicht an das Gebäude heran. Worum es genau geht, können die Einsatzkräfte derzeit nicht sagen. Unser Reporter Raphael Rohner ist vor Ort. Die Anwohner sind verunsichert, wissen nicht was läuft. Sie haben Polizisten durchs Gebäude rennen sehen.

Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau über den Einsatz. Raphael Rohner

Was wir wissen: Wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber unserem Reporter erklärt, hat sich in einer Wohnung ein wohl psychisch kranker Mann verschanzt. Polizei habe zuerst eine Meldung bekommen, dass Schüsse zu hören waren. Die Meldung kam von Anwohnern. Die Polizei versucht Kontakt zum Mann aufzunehmen, der sich in der Wohnung verschanzt hat.

Update folgt...