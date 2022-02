Grosse Übersicht So feiern die Aargauer Gemeinden Fasnacht Mit dem Ende fast aller Corona-Massnahmen ist die Fasnachtsstimmung gestiegen. Wie in den Gemeinden gefeiert wird, erfahren Sie in der grossen Übersicht.

Nach den Lockerungen, dem Wegfall der Masken- und der Zertifikatspflicht kann die Fasnacht vielerorts doch noch stattfinden, obwohl die meisten Veranstaltungen bereits abgesagt wurden. In Zurzach haben sich die Cliquen unabhängig vom Komitee zusammengeschlossen und kurzfristig ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt, sodass die wichtigsten Anlässe stattfinden. In Kaisten gibt es sogar eine Strassen-Fasnacht.

Andernorts kommen die Lockerungen zu spät. Trotzdem wurden andere Events ins Leben gerufen. So hat das Fasnachtskomitee Speuz in Erlinsbach spontan eine «Dorfplatz-Brätschete» lanciert und in Wohlen werden die Bewohner mit einer reinen Beizenfasnacht vertröstet.

In Sarmenstorf zeigen sich die Fasnächtler besonders spontan. Innert kürzester Zeit haben sie ein viertägiges Programm für Jung und Alt zusammengestellt.

Was nach den neuesten Coronamassnahmen in Ihrer Gemeinde geplant ist, können Sie in der folgenden Übersicht nachlesen.

Die Fasnacht in Baden findet statt. Das Organisationskomitee hat schon früh klar gemacht, dass es die Fasnacht – im möglichen Rahmen – durchführen will. Der Co-Präsident der Vereinigten Fasnachts-Gruppen Baden (VFGB), Daniel Strebel, sagt, dass man auch nach den Lockerungen kein anderes Programm plane. «Mit den Schnitzelbänken, den Guggenauftritten auf dem Theaterplatz und der Schnitzelbank-Dernière in der Ennetbadener Turnhalle haben wir ein attraktives Programm.» Auch die Kinderfasnacht in Baden findet statt. Starten wird die Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag – dieser ist am 24. Februar.

Klingnau: Das «StädtlifägAIR» findet statt – und zwar am Schmutzigen Donnerstag. Das haben die Veranstalter schon vor einiger Zeit bekanntgegeben. Auch die Tradition der «Räbehegel» – wobei die Schulkinder aus den Schulzimmern auf die Strasse getrieben werden, findet am Donnerstag statt. Der Umzug vom Dienstag hingegen ist abgesagt.

Nicht profitieren von den möglichen Lockerungen konnten die Fasnächtler in Turgi. Obschon der Umzug draussen abgesagt werden musste, fand in der Turnhalle Gut der Kinderumzug inklusive der Kostümprämierung und am Abend der Fasnachtsball statt.

Dass die Fasnacht trotz der widrigen Umstände stattfinden konnte, erfreute die Organisatoren. «Wir haben extra einen Verein gegründet, um die diesjährige Fasnacht durchzuführen», so Dominique Zehnder von der Jubla Turgi. Der Aufwand habe sich gelohnt.

Aus dem Jahr 2020: Der erste Kinderumzug in Turgi seit zwölf Jahren. Dieses Jahr fand er in der Turnhalle statt, inklusive Kostümprämierung. Daniel Vizentini

Würenlingen feiert zweimal Fasnacht. Das kündigte der OK-Präsident der Fasnachtsgesellschaft, André Wenzinger, an. Der grosse Umzug wird zwar nicht stattfinden, weil er in dieser Kurzfristigkeit nicht mehr zu organisieren sei. Die Wagenbauer haben ihre Arbeiten nach der Absage im Dezember eingestellt. Aber: Es werde am Fasnachtswochenende eine kleinere Strassenfasnacht geben, sagt Wenzinger. Diese findet am 27. Februar zwischen Sternen und Frohsinn auf 200 Metern statt.

Zudem sei das Fest am 18. Juni in der Mehrzweckhalle Weissenstein weiterhin eingeplant. Dieses wurde nach der Absage des Umzugs im Dezember ins Leben gerufen – als Ersatz. Nun kommen die Würenlinger also in einen zweifachen Fasnachtsgenuss – ganz unter dem Motto: «D’Wörelinger Fasnacht läbt ond fägt!»

Die Fasnacht in Zurzach ist abgesagt worden und bleibt das offiziell weiterhin, wie Clairette Meierhofer, Präsidentin vom Fasnachtskomitee «Fläckegeischter», gegenüber dieser Zeitung erklärt.

Unabhängig vom Fasnachtskomitee haben sich aber die Cliquen in Zurzach zusammengeschlossen und eine Light-Version der Fasnacht unter dem Motto «Mach's der sälber» geplant, wie Stefan Haus, Zurzacher des Jahres 2018 und Teil des Schnitzelbank Cabaret Sauvignon, gegenüber der AZ angibt: «Wir haben uns als Cliquen getroffen und kamen gemeinsam zum Entschluss, die wichtigsten Anlässe durchzuführen.»

Am Donnerstag, dem 24. Februar, findet die Eröffnung vor dem Verenamünster statt. Zwei Tage später findet ein Alternativprogramm mit Biergarten, Wahl zum Zurzacher des Jahres und anschliessender Party statt. Wie gewohnt werden die Festlichkeiten am Aschermittwoch mit der «Lätschete» abgeschlossen.

Das spontane Programm der Fasnacht in Zurzach im Detail. zvg

In Koblenz findet am Samstag eine Kinderfasnacht statt. Um 14 Uhr startet der Umzug (Treffpunkt: Schützenhaus Koblenz). Ab 15 Uhr beginnt auf dem Schulareal die Festwirtschaft mit Barbetrieb.

Auf der Homepage der Brugger Fasnacht steht: «Wir werden auch 2022 keinen Fasnachtsumzug in Brugg organisieren. Mit schwerem Herzen aber mit gutem Gewissen haben wir dies bestimmt.» Als wir beim Organisationskomitee nachfragen, ob sich nach den Ankündigungen des Bundesrats etwas ändert, fällt die Antwort von Präsident Thomas Steinhauer kurz und bündig aus: «Wir haben geschrieben, dass wir nichts planen.» Das bleibe so. «Es hat keine Gruppe irgendetwas vorbereitet.»

Allerdings findet in Brugg dennoch ein bisschen Fasnacht statt – und zwar am Freitag, 4. März. Dann geht die «Salzhausguggete» über die Bühne. Organisiert wird der Anlass vom Förderverein Events Brugg. Erwartet werden acht bis zehn Guggen, die ab 19 Uhr zusammen mit einem DJ für ausgelassene Stimmung, ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm sorgen. Und das bis 3 Uhr in der Früh. Kombiniert wird der Anlass mit der Preisübergabe «Brugger des Jahres».

In Riniken ist die Fasnacht abgesagt worden. Die momentane Lage lasse keine Durchführung zu. Wenn es die epidemiologische Lage zulasse, werde die Guggenmusik «Opus C Voll» am Sonntag, 13. März, ein bis zwei Platzkonzerte abhalten. In der aktuellen Situation scheint eine Durchführung durchaus wahrscheinlich.

Windisch hat seinen Umzug abgesagt. Allerdings haben die Fasnachtsgruppe «Gruftis» und die Guggenmusik «Trombongos» dennoch ein Programm auf die Beine gestellt. So wird am Donnerstag, 3. März, ab 18:30 Uhr die Fasnachtseröffnung in der Dorfturnhalle über die Bühne gehen.

Guggenauftritte fast im Stundentakt stehen dann auch am Samstag, 5. März, auf dem Programm im Fasnachtsdorf der Gruftis im Festzelt hinter der Dorfturnhalle. Von 15 bis 18 Uhr ist Kinderunterhaltung angesagt mit Konfettischlacht, Schminken, Ballons, Büchsenwerfen sowie weiteren Attraktionen. Die verkleideten Mädchen und Buben erhalten einen kleinen Preis.

In Windisch gibt es ein Alternativprogramm für die Fasnacht. Dieter Minder

Die Laufenburger führen ihre Städtlefasnacht mit dem grossen Sonntagsumzug vom 27. Februar wie auch dem Nachtumzug «Häxefüür» am Samstag, 26. Februar, durch. Dies jedoch nur auf Schweizer Seite «mit angepasster Strecke», wie Martin Schmid vom Organisationskomitee gegenüber der AZ sagte.

Sämtliche traditionellen Aktivitäten im Aussenbereich (z. B. Tschättermusik) können auf Schweizer Seite wie geplant stattfinden. Ebenfalls wieder stattfinden können Veranstaltungen im Innenbereich wie die Schnitzelbänke in den Altstadtlokalen der «mehreren Stadt» sowie der ökumenische Fasnachts-Gottesdienst in der Stadtkirche St.Johann. Einzig der Kinderball der Narro-Alt-Fischerzunft 1386 muss leider erneut um ein Jahr verschoben werden.

Kaiseraugst hat ein «Light-Programm» auf die Beine gestellt und dieses jüngst kommuniziert. So soll am Schmutzigen Donnerstag (24. Februar) vor dem Gemeindehaus die Zepterübergabe und am Samstag die Fasnacht auf dem Schulhausplatz sowie im Höfli stattfinden. Ebenso geplant sind die Kinderfasnacht im Höfli am 1. März und das «Fasnachtsfüür» am 2. März. Alle Veranstaltungen können ohne Einschränkungen durchgeführt werden, wie auf der Website am 16.2 bekanntgegeben wurde.

In Kaisten hält die Fasnachtsgesellschaft «Chaischter Haldejoggeli» an ihrem traditionsgemässen Programm – mit einigen Abstrichen – fest. Die närrischen Tage in Kaisten begannen am ersten «Faisse», 10. Februar, morgens um 5 Uhr mit der «Tschättermusik». Am Sonntag, 27. Februar, findet standesgemäss die «Chaischter Strossefasnacht» statt.

Das neue Fasnachtsprogramm in Kaisten in der Übersicht. chaischter-fasnacht.ch

In Möhlin jubilierten jüngst die Närrinnen und Narren. Die Organisatoren der Fasnacht hatten vom Kanton eine Sonderbewilligung für den Umzug erhalten. Die Galgenvögel und die Fasnachtzunft Ryburg sind für die Organisation verantwortlich und betreiben am Fasnachtssonntag ausserdem je zwei Festbeizen. Nach den jüngsten Lockerungsmassnahmen des Bundes dürften die Veranstaltungen ohne Auflagen stattfinden.

Einen grenzüberschreitenden Umzug wird es in Rheinfelden trotz Lockerungen nicht geben. Verzichtet wird ebenso auf den Schnitzelbank-Abend sowie die Kinderfasnacht. Die Organisatoren haben aber einige kleinere Fasnacht-Events geplant. Am Donnerstag, 24. Februar, wird am Obertorplatz Frau Fasnacht aufgehängt, am Samstag treffen sich die Kleinformationen in der Altstadt, wo ein Guggen-Platzkonzert ansteht. Am Sonntag findet ein kleiner Umzug statt, der vom Obertorplatz zur Schifflände führt.

Das Fasnachtskomitee Speuz (Erlinsbach) gab im Dezember die Absage der Fasnacht bekannt. Sie begründeten dies auf ihrer Website mit der «Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Helfenden» sowie dem grossen finanziellen Risiko, das mit der Planung in Verbindung stand. Auf unsere Anfrage, ob nach den Ankündigungen des Bundesrates doch etwas auf die Beine gestellt wird, antwortete Präsidentin Stephanie Bernet, dass bislang nichts geplant sei.

Nun wurde kurzfristig doch noch etwas organisiert. Am Samstag, 26. Februar, findet spontan eine «Dorfplatz-Brätschete» statt. Ab 17 Uhr können sich die Besucher auf dem Dorfplatz in Erlinsbach SO an mehreren Bars verpflegen und im kleinen Rahmen die Fasnacht geniessen.

Die Hächle-Zunft Hägglingen plant gleich mehrere Veranstaltungen für das Dorf mit, welche alle draussen stattfinden. Am 19. Februar ging das Standumzug-Fäscht rund um das Schulhausareal über die Bühne. Vier Fasnachtswagen standen verteilt auf dem Gelände, und bis gegen Mitternacht sorgten sieben Guggenmusiken aus der Region für Unterhaltung.

Auf den Morgenstreich und das Konzert auf der «Chäsistäge» wird nicht verzichtet. Etwas anders als gewohnt präsentiert sich dann der Kinderball am Schmudo-Nachmittag. Er findet nicht wie gewohnt in der Mehrzweckhalle, sondern ebenfalls auf dem Schulhausareal statt. Um 16 Uhr startet dann das Guggen-Festival, eine Veranstaltung, die traditionellerweise viele Fasnachtsbegeisterte aus dem ganzen Freiamt anlockt.

Am 26. Februar veranstalten der Veloclub, der Turnverein und der Fussballclub einen gemeinsamen Ball und am Fasnachtssonntag (27. Februar) rundet die Gadegaudi das Fasnachtsprogramm ab.

Am 19. Februar fand in Hägglingen ein «Strassenfest mit Nachtumzugsfeeling» anstelle des üblichen Nachtumzugs statt. Andy Mueller

Muri: Nach der Stiefelinacht am 22. Januar führten die Stiefeliryter am 12. Februar gemeinsam mit der Gängelimusig die sogenannte «Stängeli-Fasnacht» durch. Des Weiteren dürfen sich besonders Familien auf die «Tour de Muri» am Schmutzigen Donnerstag (24. Februar) freuen, sagte Stiefeliryter-Präsident Reto Spano gegenüber unserer Zeitung.

Die Gängelimusig plant ihren jährlichen Gängeliball am 24. Februar durchzuführen. Das für den 5. Februar geplante Monster Muri wurde abgesagt, da die Planung jeweils eineinhalb Jahre im Voraus beginne, so Sandra Zimmermann, musikalische Leiterin der Gängelimusig.

Neu finden vom 24.2 bis am 10.3 mehrere Anlässe in Muri statt.

Auch in Muri kommen die Fasnächtler dank eines vielfältigen Programms auf ihre Kosten. fasnacht-muri.ch

Der Verein Fasnacht Mutschellen schreibt auf seiner Homepage: «Unsere geplante Fasnacht mit Umzug wie auch der Kinderball und der Fasnachtsball, kann leider erneut nicht stattfinden.» Geplant wird erst wieder für die Fasnacht 2023.

In Sarmenstorf sind die grossen Veranstaltungen abgesagt worden, jedoch findet die Fasnacht trotzdem statt. Vom Donnerstag, 24. Februar, bis am Dienst, 1. März, gibt es täglich Programm. Angefangen mit der Opus-Night, über ein Guggenkonzert bis hin zum «Scheesewage-Rönne» und dem Kinderball ist für Klein und Gross etwas geplant. Das ausführliche Programm können Sie im Fasnachtskalender nachschauen.

Die Sumpfer-Stilzli in Unterlunkhofen haben die Kinderfasnacht sowie den Knackerball vom 4. März abgesagt. Am 5. März findet jedoch der «Schüürball» in der Mehrzweckhalle Unterlunkhofen statt, bei dem diverse Guggenmusiken für ordentlich Fasnachts-Stimmung sorgen werden.

Erstmals seit 2019: Der «Schüürball» in Unterlunkhofen findet dieses Jahr wieder statt. Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

Das OK Dorffasnacht Widen veranstaltet am 11. März ein Gugge-Festival (Einlass ab 16 Jahren) mit DJ und diversen Guggenmusiken. Für den 12. März ist zudem ein Maskenball (Einlass ab 16 Jahren) mit Prämierung und weiteren Guggenauftritten geplant. Beide Anlässe stehen unter dem Thema «Hakuna Matata».

Wohlen: Das OK Wohler Fasnacht gab die Absage des Umzugs und aller Fasnachtsbälle auf seiner Website bekannt. Dank der Lockerungen des Bundes findet aber zumindest die Beizenfasnacht statt. Am «Schmudo» (24. Februar) sowie am 1. März sind Schnitzelbänke sowie Guggenmusiken im Dorf unterwegs.

Zudem wird auf der Website eine spätere Durchführung der Fasnacht in Aussicht gestellt, so schreibt die Wohler Fasnacht: «Pssssst... Reserviert Euch das erste Mai-Wochenende!»