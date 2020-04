Grosse Solidarität im Aargau: Beim Roten Kreuz melden sich viel mehr Helfer als Hilfesuchende

Für ältere Menschen einkaufen. Oder mit deren Hunden Gassi gehen. Oder telefonieren, um zumindest auf Distanz etwas Gesellschaft leisten zu können. Hunderte Aargauer wollen in dieser Krisenzeit helfen. Dazu posten sie ihre Absicht in die sozialen Medien, hängen sie – auf Flyer gedruckt – an Hauseingänge oder kreieren sogar eigene Websites dafür. Trotzdem ist die Vermittlung von Helfenden und Hilfesuchenden nicht immer ganz einfach.

Deshalb ist hier das Rote Kreuz Kanton Aargau eingesprungen. Wer helfen will, kann auf der Website des Roten Kreuzes seine Kontaktdaten hinterlegen. Die Mitarbeiterinnen vermitteln dann. Das Aargauer Rote Kreuz ist zwar nicht die einzige Institution, die eine solche Vermittlung anbietet. Doch das Rote Kreuz hat einen Vorteil: Viele Beziehungen zu betagten Menschen sind bereits vorhanden. Etwa wegen dem Fahrdienst oder dem Besuchs- und Begleitdienst. Beide werden für ältere Menschen auch ausserhalb von Corona-Zeiten angeboten. Ein Vertrauensverhältnis ist vielleicht schon vorhanden und die Hürde, sich Hilfe zu holen, vielleicht etwas tiefer.

Nicht jeder, der sich meldet, kommt auch zum Einsatz

Vor rund zwei Wochen hat das Jugendrotkreuz diese Vermittlungsplattform lanciert. Und bereits 700 Freiwillige haben sich seither gemeldet. «Wir sind unglaublich beeindruckt davon, auf so viel Unterstützung zählen zu können», sagt Nina Vladovic, Leiterin des Aargauer Jugendrotkreuzes. So viele Helfer braucht es im Moment allerdings gar nicht. In derselben Zeit haben rund 50 Personen um Unterstützung gefragt. Nicht jeder Freiwillige, der sich meldet, kommt also tatsächlich auch zu einem Hilfseinsatz. Trotzdem ist man beim Aargauer Roten Kreuz froh um die grosse Unterstützung.