Knapp 60 Einsatzkräfte der Bergrettung, vier Suchhundeteams, die Alpinpolizei und fünf Rettungshubschrauber beteiligten sich danach umgehend an der Suche nach den Verschütteten, doch vergeblich. Zu tief waren die Männer verschüttet – sie konnten erst Stunden später tot geborgen werden. Vier Kameraden wurden tragisch aus dem Leben gerissen.

Die Frage nach dem Warum

Der Schock sass nicht nur bei den Überlebenden tief, auch in der Heimat war und ist man fassungslos ob der Tragödie. «Es tut einfach weh», sagte der Gemeindepfarrer von Brittnau zwei Tage danach. Damit die Bevölkerung von den vier Todesopfern Abschied nehmen können, legt er Kondolenzbücher in seiner Kirche auf. Mit ergreifenden Worten nahmen an der Abdankungsfeier am 25. März 2017 auch die überlebenden Kameraden Abschied.