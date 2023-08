Grosse Ehre Circus Monti wird vom Bundesamt für Kultur ausgezeichnet Das Wohler Familienunternehmen begeistert seit Jahren Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun wird die Arbeit vom Bundesamt für Kultur mit dem Schweizer Preis Darstellende Künste gewürdigt.

Der Circus Monti bei seinem letzten Gastspiel in Windisch. zvg

Elefanten und Löwen in der Manege, dazu ein jonglierender Clown und ein paar wagemutige Artisten, die in halsbrecherischer Manier durchs Zelt turnen: Vor 100 Jahren war es die Sensation des Jahres, wenn ein Zirkus in der Stadt war. Heute ist die Welt anders, die Konkurrenz grösser. Es ist bedeutend schwieriger, das Publikum zu begeistern.

Auch für den Wohler Circus Monti eine Herausforderung, der seit Mitte der 80er jedes Jahr aufs Neue versucht, seine Zuschauerinnen und Zuschauer zu überraschen und zu berühren. Umso schöner ist es, wenn die Mühe belohnt und auch gewürdigt wird – und das nun sogar von offizieller Seite: Der Circus Monti wird vom Bundesamt für Kultur mit dem Schweizer Preis Darstellende Künste ausgezeichnet.

«Wunderbare Wertschätzung und Motivation»

«Dieser Preis erfüllt uns mit grosser Freude und Stolz», sagt Monti-Direktor Johannes Muntwyler. Diese Auszeichnung sei eine wunderbare Wertschätzung für das beinahe 40-jährige Schaffen. Monti sei motiviert, weiterhin Neues zu versuchen und neben tollen Künstlerinnen und Künstlern auch zirkusfremde, unkonventionelle Elemente ins Programm einzubauen.

Die aktuelle Tournée feierte im August Premiere und geht noch bis November. Das Programm «et Voilà!» erzählt von den Leiden und Freuden eines Kunstmalers. Ein tollpatschiger Clown auf Rollschuhen, ein Banquine-Trio aus Spanien oder Luftnummern am Trapez füllen die künstlerische Reise mit Farbe und Emotionen. Noch bis 3. September gastieren sie in Aarau, anschliessend baut der Circus seine Zelte bis 10. September in Wettingen auf.

Preisverleihung in Lugano

Seit 2021 verleiht das Bundesamt für Kultur alljährlich neun Schweizer Preise im Tanz, Theater und den darstellenden Künsten an Personen oder Institutionen, die sich um das vielfältige Kulturschaffen der darstellenden Künste der Schweiz verdient gemacht haben. Zuvor wurden die Schweizer Tanzpreise ab 2013 biennal und die Schweizer Theaterpreise ab 2014 jährlich verliehen. Die Preissumme beträgt jeweils 40'000 Franken. Die diesjährige Preisverleihung findet am 6. Oktober in Lugano statt.

Für den Aargauer Circus Monti ist es nicht die erste Auszeichnung. Als erster und bislang einziger Circus erhielt er 1998 und 2000 insgesamt zwei Mal den Prix Walo. Zudem gewann der Circus 2013 den Innovationspreis der Vereinigung KünstlerInnen-Theater–VeranstalterInnen (heute t. Theaterschaffen Schweiz). (phh)

«et Voilà» – die besten Bilder der Premiere im August 2023: