Grosse Analyse Grossräte unter der Lupe: Die Redseligsten, die Eifrigsten, die Schweigsamsten – und so fleissig waren die Gewählten aus Ihrem Bezirk Wer stand am längsten am Rednerpult? Wer fehlte am häufigsten und wer reichte die meisten Vorstösse ein? Die Hälfte der Legislatur ist erreicht, und wir haben einen genauen Blick auf die Grossrätinnen und Grossräte geworfen.

Die Hälfte der Legislatur ist um – und in diesem Jahr wurden so viele Vorstösse eingereicht wie zuletzt vor 20 Jahren. Mathias Förster

Dank der Website des Kantons Aargau ist die Arbeit des Parlaments recht gut dokumentiert. Einerseits sind dort alle Vorstösse verzeichnet, die eingereicht wurden, andererseits gibt es auch ein Audioarchiv, in dem jedes Wort festgehalten ist, das am Rednerpult des Parlaments gesprochen wird. Wir haben die Daten ausgewertet:

Im Jahr 2021 war Pascal Furer (SVP) Grossratspräsident. Weil er die Sitzungen leitete, redete er im ersten Jahr der Legislatur am meisten aller Grossrätinnen und Grossräte. 2021 und 2022 nimmt er mit fast 8 Stunden Redezeit einen Spitzenplatz ein. Nur seine Nachfolgerin im Grossratspräsidium, Elisabeth Burgener (SP), hatte noch mehr Redezeit: Sie kam über die zwei Jahre auf 9 Stunden und 34 Minuten am Mikrofon.

Abgesehen von den Präsidien liegen die Spitzenplätze betreffend Redezeit bei den gleichen Grossrätinnen und Grossräten wie in unserer letzten Auswertung (für das Jahr 2021). Allerdings ist die Reihenfolge neu: Der im letzten Jahr zweitplatzierte Uriel Seibert (EVP) stand während der zwei Jahre 67-mal am Rednerpult und hat am meisten, nämlich insgesamt fast 3 Stunden, gesprochen. Am zweitmeisten Redezeit hatte Martin Brügger (SP), der im letzten Jahr erstplatzierte, mit zweieinhalb Stunden.

Dass manche Grossrätinnen und Grossräte häufiger ans Podium treten, kann durchaus auch einer Funktion geschuldet sein. So verzeichnen etwa die Sprecher von Kommissionen fast unweigerlich höhere Redezeiten.

Im Schnitt standen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den letzten zwei Jahren insgesamt 44 Minuten und 35 Sekunden am Rednerpult.

Bisher noch gar nie gesprochen haben SP-Co-Parteipräsident Stefan Dietrich (erst seit 6. September 2022 im Grossen Rat), Hanspeter Hubmann (SP, Grossrat seit 30. August 2022) und Sybille Sommer-Moor (SVP, Grossrätin seit 21. Juni 2022).

Rechnet man die Redezeit der Politikerinnen und Politiker der einzelnen Fraktionen zusammen, kommt die SVP, welche mit 43 Grossrätinnen und Grossräten die grösste Fraktion hat, auf einen Höchstwert von 23 Stunden und 24 Minuten. Am anderen Ende steht die kleine EVP, mit lediglich sechs Fraktionsmitgliedern, die insgesamt während 7 Stunden und 22 Minuten geredet haben.

53 Sitzungen haben in dieser Legislatur bisher stattgefunden, wobei jeweils ein Halbtag als Sitzung gezählt wird. In den Wortprotokollen sind auch die Abwesenheiten vermerkt. Diese Grossrätinnen und Grossräte haben am meisten gefehlt:

Nachdem im Jahr 2021 verhältnismässig wenig Vorstösse eingereicht wurden (143), nahm deren Anzahl in diesem Jahr markant zu: 251 Geschäfte von Grossrätinnen und Grossräten wurden eingereicht. Es waren 142 Interpellationen (Vorjahr 88), 52 Postulate (19) und 57 Motionen (36). Ganze 20 Jahre muss man in der Statistik zurückgehen, um einen höheren Wert zu finden.

In den seltensten Fällen reichen Aargauer Grossrätinnen und Grossräte alleine einen Vorstoss ein. Meistens gibt es andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die ein Postulat, eine Interpellation oder eine Motion unterstützen und miteinreichen. Über die letzten zwei Jahre, also 2021 und 2022 zusammengezählt, war Martin Brügger (SP) an den meisten Vorstössen beteiligt, nämlich an 27. Davon waren acht eigene Vorstösse, bei 19 war Brügger Mitunterzeichner.

Ähnlich viele Vorstösse eingereicht und mitunterzeichnet haben seine Parteikollegin und Co-Fraktionschefin Colette Basler (26), sowie Mitte-Grossrätin Edith Saner (23).

Nicht nur Grossrätinnen und Grossräte, auch Fraktionen deponieren ihre Anliegen. Am fleissigsten war hier die FDP. 42 Vorstösse hat sie in der ersten Hälfte eingereicht, das ist der Spitzenplatz. Am wenigsten Vorstösse kamen von der Mitte (5).

Hier finden Sie alle momentan aktiven Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aufgeteilt auf die elf Bezirke. Berücksichtigt wurden die Vorstösse im Verlauf der bisherigen Legislatur (Jahre 2021 und 2022):

Wir haben weiter ausgewertet, wie oft mindestens zwei Politiker unterschiedlicher Parteien gemeinsam einen Vorstoss eingereicht haben. Ebenfalls berücksichtigt wurden Vorstösse, die gemeinsam von mehreren Fraktionen eingereicht wurden, was allerdings deutlich seltener der Fall war.

Diese Auswertung zeigt, dass insbesondere die linken Parteien etwas näher zusammengerückt sind. War in den vergangenen Jahren häufig Die Mitte als wichtigste Partnerin bei gemeinsamen Vorstössen auszumachen, haben über die erste Legislaturhälfte gesehen die SP und die Grünen am meisten gemeinsame Vorstösse unterschrieben.

Ein Beispiel zur Erläuterung: Der Vorstoss mit dem Titel «Postulat Barbara Portmann-Müller, GLP, Lenzburg (Sprecherin), Martin Brügger, SP, Brugg, und Thomas Baumann, Grüne, Suhr, vom 31. August 2021 betreffend finanzielle Unterstützung für Aargauer Tierschutzorganisationen für die Kastrationen von Katzen» gibt 1 Punkt für die Zusammenarbeit zwischen GLP und SP, 1 Punkt für die Konstellation GLP und Grüne, und 1 Punkt für SP und Grüne.