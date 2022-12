Betroffene Bauern «Mein Produzentinnen-Herz blutet»: Wegen Grossbrand in Spreitenbach verfaulen sieben Tonnen Erdbeeren Russpartikel vom Grossbrand in Spreitenbach haben auf Äckern und Feldern in der Region grosse Schäden angerichtet. Auf Christina Hubers Feld in Urdorf verfaulen nun sieben Tonnen Erdbeeren, auf dem Heitersberg hat Roland Töngi während Stunden Überreste eingesammelt.

Christina Huber auf ihrem Erdbeerfeld in Urdorf. Nach dem Grossbrand im Industriequartier Spreitenbach befürchtet sie, dass Giftstoffe freigesetzt wurden, welche ihre Erdbeeren kontaminiert haben könnten. Severin Bigler / CH Media

Die Werbetafel neben ihrem Verkaufsstand haben sie stehenlassen. «Das Beste an unseren Erdbeeren – sind unsere Erdbeeren», ist dort am Freitagmorgen zu lesen, auch wenn das so nicht mehr stimmt. Seit Montagmittag verkaufen Hanspeter und Christina Huber von der Agroservice GmbH in Urdorf Früchte aus Otelfingen. Ihre eigene Ernte können sie der Kundschaft nicht mehr zumuten.

Als am Sonntagnachmittag in Spreitenbach eine Lagerhalle abbrannte, trug der Wind die Russ- und Brandpartikel auch ins benachbarte Urdorf, wo das Material auf das Feld der Hubers hinunterrieselte. In den Strohgassen entdeckte Christina Huber am frühen Montagmorgen faustgrosse Kohleklumpen, die Erdbeerstauden und ihre Früchte lagen unter einem feinen Staubschleier. Da war für Huber schlagartig klar, was es nun – nach zwei von vier Erntewochen – auf ihrem Erdbeerfeld zu tun gab: vorläufig nichts mehr. Die 40-Jährige sagt:

«Wir haben die Pflückarbeiten sofort eingestellt. Schliesslich haben wir nicht abschätzen können, ob die Brandpartikel gesundheitsschädigend sind. Das Risiko für unsere Kundschaft war uns zu gross.»

Einer der Kohleklumpen, der aus Spreitenbach vom Wind auf das Erdbeerfeld in Urdorf getragen wurde. Severin Bigler / CH Media

14'000 unverkaufte Erdbeerkistchen

Nun dürften in Urdorf in den nächsten Tagen etwa sieben Tonnen Erdbeeren verfaulen. So viel, schätzt Huber, hätte das 1,4 Hektare grosse Feld in den letzten beiden Erntewochen noch hergegeben. «Es ist bitter. Da stecken zehn Monate Arbeit drin», sagt sie. Monate, in denen ihr Team die Pflanzen gehegt und gepflegt, von Unkraut befreit und in Frostnächten vorsichtig geschützt hat. Und dies, um nun zuzusehen, wie die saftigen Früchte verschimmeln: «Mein Produzentinnen-Herz blutet.»

Christina Huber sagt, sie könne den finanziellen Schaden derzeit noch nicht beziffern. Zahlen nennt sie keine. Doch bei rund 14’000 weggefallenen Erdbeerkistchen lässt sich erahnen, dass es zehntausende Franken sind. Ein Teil des Verlusts hätte sich ihrer Meinung nach verhindern lassen, wenn die Bodenproben zeitnah gezeigt hätten, dass das Material nicht gesundheitsschädlich ist.

Kein Handlungsbedarf für Getreide

Eine Entwarnung aus dem Aargau fehlte allerdings bisher. Sie sei schon mehrfach vertröstet worden, so Huber. Am Freitagabend lagen dem Departement für Bau, Verkehr und Umwelt dann erste Ergebnisse vor. Diese deuten darauf hin, dass das Material unbedenklich ist. Weitere Analyseergebnisse sind aufgrund der aufwändigen Analytik nach Pfingsten zu erwarten.

Froh über Klarheit wäre auch der Spreitenbacher Landwirt Guido Weber. Nach eigenen Angaben hat er auf seinem Land zwar nur wenige Rückstände gefunden, trotzdem ist er verunsichert, ob er den Weizen dreschen und das Stroh wie gewohnt als Einstreu für seine Tiere verwenden soll.

Der Kanton schreibt dazu auf Anfrage, für Kulturen, die wie Getreide erst in ein paar Wochen geerntet würden, bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Bis zum Erntezeitpunkt würden die definitiven Analyseresultate vorliegen.

15 Säcke mit Überresten gefüllt

Wie weiter mit den verunreinigten Kulturen? Diese Frage dürfte sich nach dem Brand in zahlreichen Betrieben gestellt haben. Rund 60 davon haben am Mittwoch elektronische Post von der Abteilung Landwirtschaft Aargau erhalten. Im E-Mail empfahl die Behörde, Lebensmittel nicht zu konsumieren oder zu verkaufen, falls darauf oder in unmittelbarer Nähe Ablagerungen sichtbar seien. Angeschrieben worden seien jene Höfe, die «im Brand-Perimeter liegen». Dazu zählten 22 Aargauer Gemeinden.

Weil das E-Mail nur an Betriebe mit Spezialkulturen und Freilandgemüse versandt wurde, gehörte Roland Töngi nicht zum Adressatenkreis. Seit knapp 20 Jahren ist er der Pächter des Bürgerhofs auf dem Heitersberg oberhalb von Spreitenbach, vor drei Jahren hat er seinen Betrieb von Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Und weil seine 30 Mutterkühe kein kontaminiertes Heusilage fressen sollen, hat Töngi den Montag und auch den Dienstag damit verbracht, seinen Betrieb abzuschreiten und die Wiesen von den Überresten zu befreien.

Das Brandmaterial, das er dabei eingesammelt hat, füllte 15 Abfallsäcke à 65 Liter. Töngi sagt, er könne von Glück reden, dass er den ersten Grasschnitt schon gemacht hatte, als das Feuer ausbrach: «Im hohen Gras hätte ich die Überreste kaum gefunden.»

Seit Mittwoch darf seine Kuhherde wieder auf die Weide. Für den Arbeitsaufwand, den ihm die Reinigungstour beschert hat, wird er bei der Kantonspolizei eine Schadenmeldung machen müssen. Wer allerdings dafür haftet, ist unklar: «Die Haftungsfrage ist zurzeit noch offen», schreibt das Departement für Finanzielles und Ressourcen.