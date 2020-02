Grossanlässe verboten: FC-Aarau-Spiel von heute abgesagt – Brugger und Windischer Fasnachtsumzug ebenso

Offenbar ist es trotz des Bundesrats-Entscheids möglich, Sportveranstaltungen durchzuführen - allerdings ohne Zuschauer. Dies passiert bei allen Eishockeyspielen am Wochenende, wie die Liga auf ihrer Website bekannt gibt.

FCA-Gastpiel bei GC und restliche Fussball-Partien abgesagt

Das Fussballspiel zwischen dem Grasshopper-Club Zürich und dem FC Aarau (geplant heute Freitagabend, 20.00 Uhr, Letzigrund Zürich) wird abgesagt. Dies trifft laut einer Mitteilung der Swiss Football League auf alle Spiele der Challenge League an diesem Wochenende zu. Wann das Spiel nachgeholt wird, ist laut der Liga noch offen.

Ebenso abgesagt beziehungsweise verschoben wurden die Partien in der 1. Liga der Fussballer. Damit finden die ursprünglich auf Samstag, 16 Uhr, angesetzt gewesenen Partien des FC Baden gegen den FC Luzern II und des FC Wohlen gegen den FC Solothurn nicht an diesem Wochenende statt und werden zu einem noch zu bestimmenden nachgeholt.

Dasselbe gilt für die NLB-Partie der FC Aarau Frauen. Die ursprünglich auf Samstag angesetzte Partie gegen die Femina Kickers Worb wurde durch den Schweizerischen Fussballverband SFV verschoben.

Handball-Partien finden wie geplant statt, Reusslauf nicht

Einen anderen Weg geht der Schweizerische Handballverband: Der SHV verzichtet vorläufig darauf, Partien abzusagen oder sonstige Vorgaben zu machen. Der Verband hält die gastgebenden Vereine allerdings dazu an, «insbesondere bei Spielen oder Veranstaltungen mit potenziell mehr als 500 Besuchern» Rücksprache mit den kantonalen Behörden zu halten.

Sowohl das Heimspiel des TV Endingen gegen GC Amicitia (Anpfiff: Samstag, 18 Uhr), als auch die Auswärtspartie des HSC Suhr Aarau bei Wacker Thun (Anpfiff: Samstag, 17 Uhr) finden definitiv statt. Die gastgebenden Vereine haben vom Kanton Aargau beziehungsweise dem Kanton Bern die Bewilligung zur Durchführung ihrer Heimspiele erhalten.

Definitiv abgesagt wurde hingegen der Bremgarter Reusslauf. Auf der Webseite schreibt das OK: «Durch dieses Verbot sind wir leider gezwungen, den 38. Bremgarter Reusslauf 2020 abzusagen. Wir bedauern dies natürlich sehr, unterstützen jedoch den Entscheid des Bundesrates, dass die Gesundheit der Bevölkerung Vorrang hat.»

Fasnachtsanlässe in der Region finden nicht statt.

Ebenfalls definitiv abgesagt ist der Fasnachtsumzug in Windisch. Dies teilen die Gruftis Windisch, die den Umzug organisieren, mit. Der Entscheid sei in Absprache mit der Gemeinde Windisch und der Regionalpolizei gefallen. Der Umzug hätte am Samstag stattfinden sollen, im Jahr 2019 nahmen etwa 700 Narren am Umzug teil.

Auch der Brugger Umzug, der für Sonntag geplant war, kann wegen dem Corona-Virus nicht stattfinden. Thomas «Steini» Steinhauer vom OK Fasnacht ist niedergeschlagen und sagt, als erste Priorität falle ihm die traurige Aufgabe zu, alle Beteiligten über die Absage zu informieren, von den Umzugsteilnehmern bis zu den Beizlibetreibern.

Auch die Fasnachtsanlässe in Unterlunkhofen im Kelleramt sind abgesagt, wie es auf der Facebook-Seite der "Sumpfer-Stilzli" heisst. Der Gemeinderat habe zusammen mit sämtlichen Verantwortlichen der Unterlunkhofer Fasnachtsveranstaltungen eine Situationsanalyse und Lagebeurteilung durchgeführt. Man sei gemeinsam zum Schluss gekommen, an diesem Wochenende keine Anlässe durchzuführen.