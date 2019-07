Peach Weber wollte einst an den Eurovision Song Contest, setzte sich aber mit seinem Song «I will win» nicht durch. Sein jüngerer Bruder Marcel, seit zwei Jahren ebenfalls Comedian, peilt ein anderes Ziel an. Einen Sommerhit. Ein Song, der am Ballermann in Mallorca rauf- und runtergespielt wird. Doch wie sein Bruder meint er es eigentlich nicht wirklich ernst. «Am Ballermann hat niemand auf mich gewartet», sagt der 60-jährige Marcel Weber. Und: «Ich bin musikalisch unbegabt. Das hört man schnell.»

«Greta, wir fliegen nicht mehr nach Kreta», heisst der Party-Song, der seit einer Woche auf Youtube zu finden ist. Es ist der erste Song überhaupt aus der Feder des jüngeren Weber. «Der Refrain und die Musik fielen mir spontan ein und ich brachte sie nicht mehr aus meinem Kopf», sagt er. Inspiriert hat ihn eine Meldung im Radio über die schwedische Klimaaktivistin Greta, just als er am Gubrist im Stau steckte. Der Refrain sei nicht allzu kreativ, gibt er lachend zu. «Auf Greta reimt sich beinahe nur Kreta.»