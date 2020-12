Grenzschliessung? «Viele Menschen sagten: 'Das war schlimmer als im Zweiten Weltkrieg'»

Wir kommen im alten Rathaussaal an, den der Rheinfelder Stadtammann Franco Mazzi fürs Interview organisiert hat. Auf dem Weg gibt Mazzi den Gästen nebenbei ein Stück Stadtgeschichte mit, in der Österreicher fast mehr vorkommen als Schweizer und Deutsche zusammen.

Was für ein anderes Strassenbild hier: offene Restaurants, Läden mit Warengestellen draussen, ein Bierkutscher, der mit den Passanten schwatzt. Maske tragen die wenigsten. Die Regel hier ist situativ je nach Menschenmenge. Im Gegensatz zum deutschen Rheinfelden, wo in einem Zonenplan geregelt ist, wo Maske getragen werden muss.

Fürs Interview behält Landrätin Dammann die Maske auf, ihr Schweizer Kollege Gallati folgt ihr.

Frau Landrätin, für Deutschland ist die Schweiz Risikogebiet. Mit welchem Gefühl sind Sie über die Grenze gekommen?

Marion Dammann: Mit einem guten. Weil wir in beiden Ländern Infektionsregeln haben, die uns weitgehend schützen, und weil wir uns ja mit Abstand und Maske begegnen.

Wie oft sind Sie in normalen Zeiten in der Schweiz?

Dammann: Relativ oft. Als Präsidentin der Hochrheinkommission hatte ich die letzten zwei Jahre auf beiden Seiten der Grenze einen intensiven Austausch mit meinen Schweizer Kollegen. Zudem komme ich natürlich auch als Privatperson regelmässig in die nahe Schweiz.

Herr Gallati, wann waren Sie zum letzten Mal in Deutschland?

Jean-Pierre Gallati: Das war am 2. Januar in Stuttgart, privat. Seither wegen Corona nicht mehr. In normalen Zeiten bin ich oft in Deutschland unterwegs. Dieses Jahr wurden aber alle grenzüberschreitenden Anlässe abgesagt.

Lörrach hat mit über 200 Ansteckungen auf 100 000 Einwohner einen Spitzenwert in Baden-Württemberg. Aber das ist relativ: Die Schweiz hat über 300. Können Sie den Unterschied erklären, Herr Gallati?

Gallati: Nein. Diese Zahlen sind sehr volatil. Das kann von Region zu Region rasch ändern, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Natürlich können die stärkeren Massnahmen in Deutschland den Unterschied zur Schweiz teilweise erklären. Bei Lörrach spielt auch die Nähe zu Basel eine Rolle.

Ist die Schweiz verantwortlich für die vielen Coronafälle in Lörrach?

Dammann: So lässt sich das nicht sagen. Aber neben dem starken Binnenverkehr in unserem Landkreis ist etwa die Hälfte unserer Bevölkerung urban orientiert, also nach Basel ausgerichtet. Ein Stück weit ist die hohe Infektionszahl tatsächlich mit den vielen Kontakten und der Mobilität zu erklären, wo die Ansteckungsrate höher ist. Und wenn Hygieneregeln nicht eingehalten werden, steigen die Infektionen.

Deutschland hat rigoroser auf die zweite Welle reagiert als die Schweiz. Wie geht die Grenzbevölkerung damit um?

Dammann: Als bei uns der Teil-Lockdown kam Anfang November, haben viele Menschen bei uns ihre Freizeit in den Kanton Basel-Stadt verlegt. Das haben wir an der Verfolgung der Infektionen messen können. Darum sind wir Basel dankbar, dass dort später ebenfalls Restaurations- und Freizeitbetriebe geschlossen wurden. Die Kantone Baselland und Aargau haben unsere Bürger weniger frequentiert in den letzten Wochen; zumindest lässt sich das nicht anhand von Infektionszahlen festlegen.

Wünschten Sie sich generell strengere Massnahmen in der Schweiz?

Dammann: Das Vorgehen wäre für die Bürgerinnen und Bürger bei uns jedenfalls einfacher zu verstehen. Es gibt Stimmen, die sagen: «Warum schliesst ihr nicht die Grenze zur Schweiz? Dann wäre alles gut.» Aber das wäre zu kurz gedacht. Mit ähnlichen Bestimmungen wäre es einfacher, den Menschen in der Grenzregion die Massnahmen zu vermitteln, und Forderungen nach Grenzschliessungen kämen gar nicht erst auf.

Verstehen Sie die Anliegen Ihrer deutschen Kollegin, Herr Gallati?

Gallati: Selbstverständlich. Lörrach ist so exponiert gegenüber Basel wie der Aargau gegenüber Zürich. Die Nähe zur Grossstadt hat auch einen Einfluss auf die Infektionszahlen bei uns. Das sieht man anhand der hohen Belastung des Kantonsspitals Baden.

Dann müssten Sie gemeinsame Regeln eigentlich begrüssen?

Gallati: Natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir eine übergreifende, einheitliche Epidemie-Politik hätten. Aber es gibt nun mal eine Staatsgrenze, und deshalb ist das eher schwierig.

Schweizer Grenzkantone und süddeutsche Bundesländer kündigten in der gemeinsamen Hochrheinkommission an, die Pandemie stelle sie vor Herausforderungen, die sie – Zitat – «als grenzüberschreitende Partner nur zusammen bewältigen können». Was wollen Sie konkret tun?

Dammann: Wir streben an, uns über gemeinsame Schutzmassnahmen zu einigen. Weil das für die Bevölkerung besser nachvollziehbar ist. Gerade Menschen wie hier in Rheinfelden, die täglich über die Brücke gehen, ist es schwierig zu vermitteln, dass auf der einen Seite diese Regeln gelten und auf der anderen andere, obwohl wir die gleiche Pandemie bekämpfen. Die Regeln müssen ja nicht tupfengleich sein, aber wir sollten uns so weit annähern, dass der Unterschied kaum noch spürbar ist für die Menschen.

Wo sehen Sie Spielraum?

Dammann: Maske tragen, Abstand halten, drinnen wie draussen. Und dass man festlegt, ab welcher Infektionsstufe es zu welchen weiteren Massnahmen kommt. Dazu müsste man gemeinsam einen Katalog entwickeln. Die Bundeskanzlerin definiert die Grenze bei einer Inzidenz von 50, um weitere Massnahmen zu beschliessen. Jetzt sind wir schon bei 200 Ansteckungen auf 100 000 Menschen in 7 Tagen. Wenn wir nicht rechtzeitig handeln, kann die Gefahr bestehen, dass die Pandemie ausser Kontrolle gerät.

Wie sollen grenzübergreifende Massnahmen gelingen, Herr Gallati?

Gallati: Das schaffen wir ja nicht einmal in der Schweiz richtig. Der Aargau hat versucht, gemeinsam mit Nachbarkantonen zu agieren. Das ist uns zum Teil gelungen, aber in vielen Punkten eben auch nicht. Die Schweiz hat allerdings ein grundlegend anderes Konzept als Deutschland. Unser Epidemiegesetz sieht verschiedene Eskalationsstufen und Zuständigkeiten vor. In der aktuellen sogenannten «besonderen Lage» entscheiden vor allem die Kantone. Aber inzwischen sind die Infektionszahlen in den Kantonen wieder so hoch und ähnlich, dass man sich – wenn man sich einheitliche Massnahmen wünscht – die Frage stellen muss, ob der Bundesrat nicht wieder die «ausserordentliche Lage» ausrufen soll.