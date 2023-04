Grenzenlose Liebe? «Wir wollen zusammen in den USA leben»: Aargauerin verliebt sich in einen US-Insassen Die Liebesgeschichte von William und Kim startete mit einem Briefwechsel. Nur wenige Wochen später haben sie sich gegenseitig ihre Gefühle füreinander gestanden. Einziger Haken an dieser Geschichte: William sitzt momentan in einem Gefängnis in den USA seine Strafe ab.

Quelle: ArgoviaToday / Michelle Brunner / Severin Mayer

Was sich anhört wie ein Hollywood-Streifen, ist Kims wahre Liebesgeschichte. Die Gebenstorferin hat sich in William, einen Insassen in einem Gefängnis in den USA, verliebt. Sie sind mittlerweile verlobt und wollen nach seiner Entlassung im Oktober ein gemeinsames Leben im US-Bundesstaat Idaho aufbauen.

Begonnen hat ihre Liebesgeschichte mit einer Brieffreundschaft. «Ich fand Kriminelle schon immer sehr interessant. Deshalb habe ich per Zufall William angeschrieben», sagt Kim. Zustande kam das über eine Internetplattform, die Insassen in US-Gefängnissen die Möglichkeit bietet, Briefe nach «draussen» zu schicken.

«Wir haben uns bisher drei Stunden gesehen»

Nach mehrmaligem Nachrichtenaustausch hat Kim herausgefunden, weshalb William im Gefängnis ist: «Er ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und hat mit Drogen gehandelt.» William sitzt nicht das erste Mal im Gefängnis. Doch die Liebe zu Kim soll ihn dazu gebracht haben, sich nun endgültig zu ändern und seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Gesehen haben sich Kim und William bis jetzt erst drei Stunden. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, war laut Kim nur dank ihrer Hartnäckigkeit möglich. «Damit man sich treffen kann, muss man eine Bewilligung anfordern, die beweist, dass man sich schon zwei Jahre oder länger kennt», erklärt sie. Weil das nicht der Fall war, mussten die beiden die amerikanischen Behörden übergehen.

«Es klingt zwar doof und das ist eigentlich nicht meine Art, aber man muss sich da etwas durchschleichen», sagt Kim. Die beiden konnten sich dann im Gefängnis das erste Mal küssen. «Es fühlte sich sehr komisch an, aber war auch sehr schön. Viel Gefühl konnte man jedoch nicht reinstecken.»

5000 Franken Anwaltskosten

Eine Beziehung quer über den Ozean ist mit hohen Kosten verbunden. «80 bis 100 Franken gebe ich im Monat fürs Telefonieren aus und noch etwa 30 Franken für das Schreiben», erklärt die Aargauerin. Dazu kommt: «Ich habe mich dazu entschlossen, auch wenn William das nicht wollte, ihm den Anwalt zu bezahlen.» Dieser kostet insgesamt 5000 Franken. Was Kim für die von ihr aufgebrachten Kosten von William zurückbekommt, sei aber unbezahlbar: «Er unterstützt mich mental extrem und ohne ihn wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre.»

Die beiden haben mittlerweile das Verlobten-Visum beantragt. Jedoch sei es schwierig abzuschätzen, wann dieses Visum akzeptiert wird. «Mein Ziel ist es, dass, wenn er aus dem Gefängnis kommt, ich bereits dort bin», berichtet Kim. Sie will nämlich die gemeinsame Wohnung einrichten, damit sich William voll und ganz zu Hause fühlt, wenn er voraussichtlich im Oktober aus dem Gefängnis entlassen wird.