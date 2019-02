Es sah fast ein bisschen aus wie eine Aktion des Künstlers Christo, als rund 20 Greenpeace-Aktivisten im September 2016 den Axpo-Hauptsitz in Baden verhüllten. Sie kletterten auf das Dach des Gebäudes und machten dieses zur «Blackbox». Mit der Verhüllung wollte Greenpeace der Forderung nach Transparenz zum Zustand des AKW Beznau Nachdruck verleihen.

«Es war eine sehr schöne, friedliche Aktion, bei der es absolut keine Schäden gab», sagt Florian Kasser, Leiter der Atomkampagne bei der Umweltorganisation. Legal war die Verhüllung allerdings nicht, dies zeigte sich am Mittwoch, als Kasser und eine zweite Aktivistin wegen Hausfriedensbruchs vor dem Bezirksgericht Baden standen. Die anderen 18 Teilnehmer der Aktion in Baden waren schon früher per Strafbefehl schuldig gesprochen worden; sie hatten diese Urteile auch akzeptiert.