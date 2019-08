Das Grande Finale hätte – wie es der Name sagt – eigentlich den Abschluss des Aargauer Tages an der Fête des Vignerons bilden sollen. Es kam anders. Um 16.45 Uhr, 21/2 Stunden früher als geplant, trommelt eine Gruppe Artisten die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Bühne am Seeufer. «Wir haben eine Stunde», prophezeit Regierungssprecher Peter Buri. Eine Stunde, bis es wieder wie aus Kübeln regnen würde. Gespannt warten die Besucherinnen und Besucher vor der Bühne. Die Aargauerinnen und Aargauer sind immer noch an der blauen Winzerschürze unter den durchsichtigen Pelerinen zu erkennen. «S’Wätterpäch het voll zuegschlage» «Bonjour, Grüezi», begrüsst Zirkusdirektor Johannes Muntwyler die Gäste. Die Artistinnen und Artisten des Circus Monti zeigen in Vevey zum ersten Mal und vor der Premiere einen Ausschnitt aus dem neuen Programm. Das Publikum ist begeistert, applaudiert. Zwei Artistinnen hängen an zwei Seilen von der Decke, ziehen sich hoch und lassen sich fallen. Synchron. Im Takt der Tambouren. Es sieht leicht aus, obwohl sie wahrscheinlich jede Muskelfaser in ihren Körpern brauchen, um sich da oben zu halten. Es ist erst die vierte Nummer. Doch über der Bühne blitzt es bereits bedrohlich, der Donner kracht. Die schönsten Bilder vom Aargauer Tag an der Fête des Vignerons:

1 / 21 Vollbild prev next

Mitten in der Nummer betritt der Zirkusdirektor die Bühne. «Malheureusement le temps n’est pas pour nous. Das Wetter ist leider nicht auf unserer Seite.» Das Grande Finale wird unterbrochen. Nicht abgebrochen, wie Regierungssprecher Peter Buri betont, der kurz nach Muntwyler mit dem Megafon die Bühne betritt. «S’Wätterpäch het voll zuegschlage», sagt er. «Aber mir gännd noni uuf», gibt er sich tapfer. Es werde jetzt zehn Minuten regnen. «Aber denn mache mer wiiter. Und jetzt ab in Schärme!» Das Publikum gehorcht und tatsächlich hört der Regen bald auf. Alle Musikerinnen und Musiker kommen am Seeufer zusammen. «Fanfare», weist Buri den Dirigenten nach ein paar Stücken an. Es ist das Zeichen für Landammann Urs Hofmann. «Le directeur du Cirque d’ArgoVin» betritt das Rednerpult. Er holt Luft. Die Musikerinnen und Musiker unterbrechen ihn. Er holt noch einmal Luft. Noch einmal unterbrechen sie ihn. Der Zirkusdirektor hat seine Bande nicht im Griff. Das Publikum lacht. Beim dritten Versuch klappt es. Hofmann begrüsst auf Französisch, «Weil ich überzeugt bin, dass alle Aargauerinnen und Aargauer die zweite Landessprache bestens beherrschen». Für ihn selber ist es die erste Fête des Vignerons. Er erinnert sich aber gut daran, dass sein Vater ihm begeistert vom letzten Winzer- und Kulturfest erzählt hatte. Er selber werde von diesem Tag genauso viele wunderschöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Vom Empfang über die Show in der Arena bis zu den leiblichen Genüssen – vor allem in flüssiger Form. Der Aargau habe in Vevey etwas Besonderes gezeigt und damit die Fête des Vignerons bereichern können.