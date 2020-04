Graf-Bruppacher zieht Kandidatur für Regierungsrat zurück und überlässt dem Führenden das Feld

Die drei Kandidierenden im Direktvergleich

Primarlehrerpatent, Jus-Studium (ohne Abschluss). Seit 2011 Schulleiter in Wettingen (ab 2014 an der Primarschule Zehntenhof). Marco Hardmeier lebt in eingetragener Partnerschaft.

Lizenziatsstudium in Soziologie, Kunstgeschichte und BWL. Kommunikation bei Coop, einer Krankenversicherung und einer Agentur. Seit 2016 Leiter Kommunikation bei der Gewerkschaft Syna. Single, Marathonläufer.

Ist seit 2014 Stadträtin in Aarau, Ressort Bildung und Jugend. Von 2012 bis 2018 war sie Grossrätin, zuvor Einwohnerrätin in Aarau. Graf ist die Kandidatin mit Exekutiv-Erfahrung.

Auftreten

Dieter Egli

Ruhig. Dieter Egli hat mit seiner Kandidatur gezögert, obwohl er sehr gerne in den Regierungsrat will. Er stellt seine Person in den Hintergrund und macht Politik der Sache wegen. Gut für ein Exekutivamt, für den Wahlkampf könnte er zulegen.





Franziska Graf-Bruppacher

Selbstbewusst, bestimmt. Franziska Graf sagt, was sie will und warum sie es will, auch mal sehr deutlich. Als Stadträtin kann sie aber auch Kompromisse eingehen und Entscheide contre cœur mittragen.





Marco Hardmeier

Offen, selbstsicher. Marco Hardmeier geht auf die Leute zu und redet mit ihnen, gerne auch über sich selber. Er sagt aber auch klar, wenn er etwas anders hätte oder er etwas anders sieht als die anderen; dann ist er bestimmt.