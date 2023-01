Gränichen Jury beurteilt 54 Süssmoste aus der Region als «fabelhaft» und die Aargauer Obstbauern verabschieden ihren «Mister Obst» 54 Obstsäfte aargauischer Provenienz, darunter 10 Obstweine aus dem Jahrgang 2022, wurden am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen von einer Fachjury beurteilt.

Aargauer Most ist laut einer Fachjury «fabelhaft». zvg

Fruchtig, edel, ausdrucksvoll oder harmonisch: Mit diesen Worten bewertete eine Fachjury am 27. Aargauer Süssmostqualitätswettbewerb Obstsäfte aus dem Kanton. Das Fazit: Von den 54 getesteten Säften erreichen vier das Punktemaximum (20). Im Durchschnitt verteilte die Jury rund 18 Punkte und kommt zum Schluss: «Aargauer Süssmost ist fabelhaft».

Die Bewertungskriterien:

Die neutrale Beurteilung der selbst hergestellten, naturreinen Fruchtsäfte gibt Auskunft über deren Vorzüge oder allfällige Mängel. Für jedes Saftmuster wurde eine Beurteilungskarte ausgefüllt. Wobei Ausprägung der Fruchtaromatik, Harmonie und Gesamteindruck des verkosteten Getränkes ebenso notiert werden wie Wünsche oder Ansprüche an den Süssmost, seine Mängel und seine Oechslegrade.

Die Jury vergab für 20 und 19 Punkte eine Goldmedaille, für 18 Punkte und 17 Punkte eine Silber- respektive Bronzemedaille.

Rangliste Süssmostqualitätswettbewerb 2023:

Im Kanton Aargau wurden im vergangenen Herbst von den bäuerlichen Obstverarbeitern rund 1,7 Millionen Liter Süssmost hergestellt. Süssmoste, welche bei der Degustation eine Mindestpunktzahl erreichen, werden mit einem Qualitäts-Label ausgezeichnet.

«Mister Obst» darf in den wohlverdienten Ruhestand

Am vergangenen Donnerstag trafen sich mehr als 60 Obstbäuerinnen und -bauern zur Generalversammlung des Verbands Aargauer Obstproduzenten (VAOP). Wichtige Themen waren die Jahresrechnung des Verbands und die vom 30. August bis 3. September stattfindende Aargauer Landwirtschaftsausstellung (ALA23) in Lenzburg.

Sie liessen Othmar Eicher in den Ruhestand ziehen: Regierungsrat Markus Dieth, Maria Eicher (Mutter), Othmar Eicher und Matthias Müller Abteilungsleiter Landwirtschaft Aargau. zvg

Im Mittelpunkt der Versammlung stand aber die Verabschiedung von Othmar Eicher. Mit launigen Worten und vielen Bilder aus der Vergangenheit liessen die Aargauer Obstbäuerinnen und Obstbauern ihren «Mister Obst» in den Ruhestand ziehen. Zuvor hat er während 36 Jahren auf der Fachstelle für Obstbau am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg gewirkt. Mit seinem einzigartigen Leistungsausweis habe er grosses Ansehen im Kanton, in der Schweiz und auch im Ausland erlangt, heisst es in einer Mitteilung. Für seinen Abschied war unter anderem auch Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth zugegen. (fan/cri)