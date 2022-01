Gränichen Dank florierendem Europa-Geschäft: Die Zehnder Group erhöht ihren Jahresumsatz um 13 Prozent Die in Gränichen ansässige Zehnder Group hat ihre Umsatzzahlen für das vergangene Jahr präsentiert. In vielen Bereichen konnte sie sich steigern, allerdings gibt es auch Probleme mit Zahlungen.

Der Hauptsitz der Zehnder Gruppe in Gränichen. Keystone

Im vergangenen Jahr hat die Zehnder Group in den ersten sechs Monaten von pandemiebedingten Nachholeffekten im Heizkörpergeschäft profitiert. Hingegen hatte sie im zweiten Halbjahr Probleme, weil verschiedene elektronische Bauteile nicht verfügbar gewesen sind. Das schreibt sie in einer Medienmitteilung. In der zweiten Jahreshälfte sei es zu Lieferproblemen im Lüftungsbereich gekommen.

Obschon diese Lieferprobleme das Wachstum deutlich gebremst haben, ist der Umsatz 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent gewachsen, schreibt das Unternehmen weiter. Selbst im Vergleich zum Vorpandemie-Jahr 2019 weist die Zehnder Group ein beträchtliches Wachstum (rund 8,2 Prozent) aus und hat 2021 einen um 52,8 Millionen Euro höheren Umsatz erzielt (siehe Grafik).

Von den im Jahr 2021 umgesetzten 697,2 Millionen Euro entfallen 352.7 Millionen (50,5 Prozent) auf das Geschäft mit Lüftungen, 344,5 Millionen Euro (49,5 Prozent) setzte Zehnder mit dem Verkauf von Heizkörpern um.

Positive Nachholeffekte in Heizkörpermärkten in Europa

Nach wie vor ist Europa der wichtigste Markt der Zehnder Group und zugleich auch der Wachstumstreiber. Auf dem alten Kontinent macht das Unternehmen mit 586,8 Millionen Euro über 84 Prozent seines Umsatzes. Vergleicht man die Umsätze vor Corona mit 2021 wird deutlich, dass Europa der Wachstumsmotor des Unternehmens ist. Während China und die USA noch immer unter dem Niveau von 2019 sind, wuchs das Europageschäft im Vergleich zu 2019 um über 10 Prozent (von 531,1 Millionen Euro auf 586,8 Millionen).

Die deutlich höchsten Wachstumsraten habe man in Frankreich, Grossbritannien und Italien verzeichnet, wie das Unternehmen mitteilt. Dies sei primär auf die starke Erholung vom pandemiebedingten Umsatzeinbruch im Vorjahr zurückzuführen. Weiter heisst es: «Aber auch gegenüber 2019 wurde der Umsatz erhöht.»

Zwar konnte die Zehnder Group den Umsatz in China im Vergleich zu 2020 um 15 Prozent steigern. Vor allem durch den Ausbau ihrer Position im Passivhausgeschäft. Zugleich lag der Umsatz in China 2021 (55,6 Millionen Euro) noch immer leicht unter 2019 (57,4 Millionen Euro).

Auch weil man sich in China noch immer mit Schwierigkeiten konfrontiert sieht. Die Zehnder Group schreibt in der Mitteilung: «Die sich im zweiten Halbjahr abzeichnenden Zahlungsschwierigkeiten bedeutender Baukonzerne hatten jedoch massive Auswirkungen auf die Immobilienbranche.»

In Nordamerika hätten sich Material- und Personalengpässe negativ auf den Heizkörperabsatz ausgewirkt. Trotzdem konnte man den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knappe 5 Prozent steigern (von 52,1 Millionen auf 54,8 Millionen Euro). Allerdings liegt man auch in Nordamerika noch immer unter dem Niveau von 2019 (55,8 Millionen).