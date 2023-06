Gourmet-Dinner 23-jähriger Aarauer Jungstar kocht an der Ausstellung der Aargauer Landwirtschaft Der Aarauer Jungkoch Tom Walter wird an der diesjährigen Ausstellung der Aargauer Landwirtschaft für das Gourmet-Dinner verantwortlich sein. Der 23-Jährige setzt dabei voll auf Regionalität.

Der Aarauer Tom Walter kocht in einem Restaurant, das mit 19 Gault-Millau-Punkten und zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Patrick Schellenberg / zvg

Bewusster Konsum, bewusster Einkauf: Für den Aarauer Tom Walter sind diese zwei Punkte ein zentraler Pfeiler seiner Arbeit. An der ALA23, der grossen Ausstellung der Aargauer Landwirtschaft, wird er am 2. September deswegen das Gourmet-Dinner mit Zutaten zubereiten, die er vor Ort erntet.

«Ich will mit meinem Menü das Bewusstsein für die Saison und die Herkunft der Produkte schärfen», sagt Tom Walter in einer Mitteilung und ergänzt: «Im Supermarkt ist fast die ganze Auswahl an Obst und Gemüse ganzjährig verfügbar. Das hat nichts mit der Realität der saisonalen Produktion der Landwirtschaft zu tun.»

Der 23-Jährige ist Chef de Partie bei der Starköchin Tanja Grandits. Ihr Restaurant Stucki in Basel ist mit 19 Gault-Millau-Punkten und zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. (fan)