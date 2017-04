Vom 17. bis 22. April 2017 trafen sich Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus der ganzen Schweiz an der ETH Zürich zum Final der diesjährigen Schweizer Chemie-Olympiade. Nun sind die besten Nachwuchschemikerinnen und -chemiker der Schweiz ausgezeichnet worden. Unter den vier Goldmedaillen-Gewinnern ist der Badener Kantischüler Tamar Som aus Lengnau.

Gleich eine ganze Schar Chemie-Talente kommt aus dem Aargau: Über Silber freute sich eine Mitschülerin von Som: Ambika Mukherjee aus Untersiggenthal hatte bereits Anfang 2016 eine Silbermedaille an der Schweizer Physik-Olympiade in Aarau geholt. Mit Bronze ausgezeichnet wurde Simone Heimgartner aus Fislisbach, auch eine Badener Kantischülerin. Nicht nur Baden, auch die Kantonsschule Wettingen mischt ganz vorne mit: Simon Bolt aus Windisch brachte ebenfalls eine der vier Bronzemedaillen in den Aargau.

Verlierer gibt es an der Olympiade keine: Die restlichen Finalistinnen und Finalisten erhalten eine Honorable Mention. Darunter sind Désirée Haag aus Oberrohrdorf (Kantonsschule Wettingen) und Patrik Wolf aus Würenlos (Kantonsschule Baden).

Wettbewerb mit Tradition

Bereits zum 30. Mal hat die nationale Chemie-Olympiade stattgefunden. Wie der Verband der Schweizer Wissenschafts-Olympiaden schreibt, wird die Prüfung in drei Runden durchgeführt. Dieses Jahr traten 312 Schüler aus der ganzen Schweiz in einem Multiple-Choice-Test gegeneinander an. Rund ein Sechstel qualifizierte sich dann für die zweite Runde, die Zentralprüfung an der Universität Bern. 16 überflügelten schliesslich alle.

Die 7 Finalistinnen und 9 Finalisten nehmen anschliessend an zwei Workshops und einer Finalwoche an den ETHs Zürich und Lausanne. Dort kommen die Jugendlichen in den Genuss eines anspruchsvollen Programmes aus Theorie und Praxis: am Morgen mit Schreibzeug und Taschenrechner in den Theorie-Unterricht, am Nachmittag mit Schutzbrille und Mantel in die Chemie-Labors der ETH. Am Freitag, 21. April, galt es dann ernst: Während einer 3-stündigen Theorie-Prüfung und einer zweistündigen Praktika-Prüfung wurde der Kampf um Gold ausgetragen.

Und dann waren es nur noch vier: Mit ihrem Resultat haben sich die Goldmedaillengewinner die Qualifikation für die 49. Internationale Chemie-Olympiade vom 6. bis 15. Juli 2017 in Nakhon Pathom in Thailand gesichert. Nebst den beiden Prüfungstagen haben die Jugendlichen auch die Gelegenheit, das Gastland zu entdecken. So können sie gemäss dem Verband fachliche und persönliche Kontakte knüpfen, die ihren Werdegang prägen. (fei)