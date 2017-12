Der Ehrendinger Kurt Binder (56) lebt seit mehr als 25 Jahren in Neuseeland. Seine Frau Yvonne und er sind nach einer längeren Reise dort hängen geblieben. Über die Jahre haben sie zusammen ein Tourismus-Geschäft aufgebaut, das Motorradtouren anbietet und Camper vermietet. In Neuseeland ist jetzt Hochsaison. «Die Festtage sind für uns ein Nebenprodukt der grossen Sommerferien», sagt der zweifache Vater. In Neuseeland vermisse er eigentlich nur die erweiterte Familie in der Schweiz. Dies besonders um diese Jahreszeit. All die Festtagstraditionen, die er aus der Jugendzeit kenne, gebe es in Neuseeland nicht. Er sitze mit Shorts im Büro, seine Kids würden nun an den Strand wollen. «Juhu, es ist Sommer.»

Kambodscha: «Ein Glühwein wäre schön»