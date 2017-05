Der bekannte Strafverteidiger Urs Oswald tigert nervös herum. Immer wieder hält er inne, schaut auf seine Uhr und wirft einen Blick auf die geschlossene Türe des Gerichtssaals. Es sind schon fast eineinhalb Stunden vergangen, seit sich Richter Lukas Trost zur Urteilsberatung zurückgezogen hat. Auf der Holzbank im Bezirksgericht Bremgarten sitzt der Angeklagte Edon (alle Namen geändert) zusammen mit seinem Kumpel Amir, der als Zeuge aussagte.

Die lange Wartezeit sei ein gutes Zeichen, der Richter setze sich wohl intensiv mit den neuen Erkenntnissen auseinander, gibt sich Oswald zuversichtlich. Ein Freispruch für Edon schien zu Beginn der Verhandlung noch utopisch – bis der Fall eine unerwartete Wendung nahm. Es ist bei weitem nicht die erste und vielleicht auch noch nicht die letzte in diesem verworrenen Streit zwischen drei Männern, die den Ermittlern immer wieder andere Geschichten auftischten.

Alles begann im Jahr 2012, als Edon und sein Kumpel Amir in einem Internetcorner in Dübendorf gearbeitet haben. Den Inhaber des Lokals – Pajtim – haben beide nur oberflächlich gekannt. Er erschien jeweils nur kurz am Abend, um «abzurechnen», wie es Zeuge Amir vor Gericht nannte. An einem Tag im April war Amir alleine im Internetcorner, als plötzlich mehrere Polizisten unangemeldet auftauchten.

Sie durchsuchten das Lokal und beschlagnahmten drei nicht lizenzierte Glücksspielautomaten. Noch am gleichen Abend sagte Amir aus, dass Pajtim der Inhaber des Internetcorners sei und er nichts von den illegalen Spielautomaten gewusst habe. Pajtim wollte davon nichts wissen und schob Edon die Schuld in die Schuhe. Er habe sich als Inhaber nur eintragen lassen, weil Edon zu viele Betreibungen hatte.

Edon nahm Schuld auf sich

Ein Jahr später änderte dann Amir seine Geschichte. Im Rahmen der polizeilichen Untersuchungen sagte er aus, dass er nicht wisse, wer der Besitzer des Lokals sei. Am Tag der Razzia habe er im Internetcorner nur für Edon ausgeholfen, weil dieser zum Arzt musste. Amir wollte nichts mehr davon wissen, dass er regelmässig im Lokal gearbeitet habe. Und Edon – der sich zuvor ebenfalls auf den Standpunkt stellte, dass Pajtim den Laden schmiss – stützte plötzlich die Aussagen von Amir. Er gab an, dass er der Chef des Lokals gewesen war, und nahm die Verantwortung für den Verstoss gegen das Spielbankengesetz auf sich. Pajtim wähnte sich aus dem Spiel.

Doch als Edon von der eidgenössischen Spielbankenkommission im Jahr 2015 eine Busse in der Höhe 9000 Franken aufgebrummt erhielt, wollte er dies nicht mehr einfach so hinnehmen. Er legte Anfang 2016 Einsprache gegen die Strafverfügung ein und zog vor Gericht. Dabei ging es dem Angeklagten nicht um die Höhe der Busse, sondern um eine Neubeurteilung des Falls. Er wolle jetzt «endlich die Wahrheit sagen», beteuerte Edon vor dem Richter.

Er sagte aus, dass Pajtim ihn unter Druck gesetzt und leere Versprechungen gemacht habe. In dieser Zeit sei es ihm gesundheitlich schlecht gegangen, weshalb er auf die Versprechungen seines ehemaligen Chefs hereinfiel und die Schuld auf sich nahm. Auch Amir besann sich wieder auf seine ursprüngliche Geschichte zurück. Dass er 2013 gegenüber der Polizei andere Aussagen machte, wollte er vor Gericht nicht wahrhaben. Dies sei schon vier Jahre her und er könne sich nicht mehr genau erinnern, sagte er dem Richter.

Kein Eintrag ins Strafregister

Gerichtspräsident Lukas Trost glaubte die Geschichte von Edon und Amir. In der Urteilsbegründung stützte sich der Richter auf die ersten Aussagen von Amir, der unmittelbar nach der Razzia Pajtim als Chef des Lokals entlarvt hatte. Rund ein Jahr später haben sich die Parteien – wie vom Angeklagten Edon geschildert – wohl abgesprochen, und deswegen sei es zu dieser «plötzlichen Kehrtwende» gekommen.

Edon wurde aber trotzdem nicht freigesprochen. Er habe «Beihilfe» zu diesem Verbrechen geleistet und sei deswegen zu verurteilen, konstatierte der Richter. Er setzte die Busse aber von 9000 auf 2000 Franken herab. Deshalb gibt es für Edon keinen Eintrag ins Strafregister. Urs Oswald sagte nach der Verhandlung, man werde das Urteil wohl nicht weiterziehen.