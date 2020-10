GLP und Grüne als Überflieger – jetzt brauchen die Rechtsbürgerlichen Verbündete aus der Mitte

Zu den meistgehörten Kommentaren gehörte der Satz: «Es ist so herausgekommen, wie wir es erwartet haben.» In weiten Teilen stimmt dieser Gemeinplatz für einmal sogar. So legten Grüne und GLP dem nationalen Trend entsprechend massiv zu. Die Grünliberalen gar stärker als das grüne Original. Die Grünen sind manchen ökologisch besorgten Wählerinnen und Wählern im Aargau allenfalls zu links, sonst hätten sie wohl diese gewählt. So ist die GLP jetzt fast gleich stark wie die Grünen. Die Grünen selbst haben die psychologisch wichtige 10-Prozent-Marke durchbrochen. Zusammen kommen die zwei Überfliegerparteien dieser Wahl neu auf 27 Sitze (vorher waren es 14). Für schweizerische und aargauische Verhältnisse ist das eine grosse Veränderung. Die berechtigten Ängste und Sorgen wegen Corona vermochten den Megatrend Klima- und Umweltschutz also nicht zu bremsen.

SP im Grossen Rat: Wie gewonnen, so zerronnen Insgesamt ist das ökologische Lager im Aargau gestärkt, auch wenn die SP gleichentags 2,4 Prozent oder vier Sitze und damit einen Grossteil ihres Wahlgewinns vor vier Jahren wieder eingebüsst hat. Sie bleibt jedoch die zweitgrösste Partei, weil die drittgrösste, die FDP, ihrerseits 1,3 Prozent verloren hat. Die Bäume des ökologisch gesinnten Lagers wachsen aber so oder so nicht in den Himmel. Dies hat das Volksnein vom September zum moderaten neuen Energiegesetz (das aus Sicht von Rotgrün viel zu wenig weit ging) gezeigt. Erst die Nachbefragung wird zeigen, ob wie schon bei den Nationalratswahlen wieder etliche SP-Sympathisanten grün gewählt haben. Die SP konnte weder von der Medienaufmerksamkeit für das neue nationale Präsidium mit Cédric Wermuth, noch von der wieder aufkommenden Klimadebatte und ihrem Engagement zum besonderen Schutz von Arbeitnehmenden in der Coronakrise profitieren. Besonders bitter ist ihr Sitzverlust im Bezirk Aarau, der den früheren SP-Präsidenten und früheren Grossratspräsidenten Marco Hardmeier traf. Das ist genauso wie bei Rosmarie Groux (SP, Bezirk Bremgarten) und bei Martina Sigg von der FDP im Bezirk Brugg das unverdiente Ende einer langen politischen Karriere.