GLP-Grossrat will Maskenpflicht dringlich kippen – der nächsten Sitzung droht ein frühes Ende

Sander Mallien, Grossrat der Grünliberalen, ist klar gegen eine Rückkehr des Kantonsparlaments nach Aarau mit Maskenpflicht. «Im alten Grossratsgebäude gibt es keine Lüftung, wir wären dort mit sehr wenig Abstand über Stunden eingepfercht, da reichen Masken für den Schutz nicht aus», sagt er.

Unter diesen Umständen werde er nicht an einer Ratssitzung in Aarau teilnehmen. Mallien will, dass nicht das Ratsbüro, sondern das Parlament entscheidet, wo künftige Sitzungen stattfinden. «Ich werde einen dringlichen Vorstoss einreichen, damit an der nächsten Sitzung abgestimmt wird», kündigt er an. Für wichtige Entscheide brauche es im Rat eine Zweidrittelmehrheit. «Das sollte auch in dieser Frage gelten, zumal es keine Rekursmöglichkeit gibt.»